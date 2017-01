«Mario Suárez se equivocó, es falso que alguien se negara a jugar de central»

valencia. La negativa de Fede Cartabia a jugar la ida contra el Celta y la acusación de Mario Suárez en las redes sociales, explicando que jugó el partido de central porque otro compañero no quiso hacerlo. Los incendios en el vestuario no paran de sucederse y ayer Voro, como de costumbre, quiso apagarlo rápidamente. De forma contundente, desmintió a Mario Suárez para cerrar filas y enterrar la polémica suscitada el martes por la tarde. El técnico destacó que el madrileño había pedido perdón a los compañeros y luego dio su versión.

«He estado hablado con él y ha explicado lo que quería decir. Es un error y se ha disculpado. Esto no ayuda, pero era importante que lo explicara. Si hay un jugador que se niega a jugar no es un tema suyo, es un tema mío. Es rotundamente falso», zanjó Voro. Al explicarse con más detalle desveló el entrenador que Aderllan Santos era el hombre que no estaba para jugar: «Venimos de una situación donde no había centrales y por eso jugamos con Javi (Jiménez) y Mario. Santos no estaba en condiciones de aguantar los noventa minutos porque llevaba diez días sin entrenar. Un entrenador tiene que tener claro el panorama. No quiero tapar algo, es la realidad».

Voro apeló a los códigos del fútbol para, con toda la naturalidad posible, explicar que en una situación crítica «los piques, disputas y salidas de tono en un vestuario son normales. Si no las hubiera, estaríamos muertos». Y encadenó esa reflexión con una que repitió en varias ocasiones: la fuerza de este Valencia debe estar en el grupo para salir del pozo y empezar a respirar. «No nos puede distorsionar nada. Quiero gente positiva y que aporte al grupo, no conozco otra en el fútbol. Lo que nos ocupa es salvarnos del descenso. Quedan muchas jornadas y estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Los jugadores se van a comprometer y este equipo cuando vea la luz va a seguir creciendo», apostó el técnico.

Mensaje a la afición

El club reforzó la posición de Voro con un comunicado que daba por hecha su continuidad hasta final de temporada. El de l'Alcúdia agradeció el gesto, pero aseguró no necesitarlo porque daba por hecho que esta vez cogía al equipo sin un plazo fijo. «Agradezco la confianza y asumo esta situación porque creo que puedo dar soluciones. Soy optimista», dijo Voro, que lejos de exigirle algo a la afición apuesta porque sean el equipo quien enganche a la grada.

«A la afición poco le podemos pedir. Es una afición fiel y el equipo necesita que esté a su lado. Vamos a dar la cara para que se sientan seguros de que esa labor es fundamental. El equipo necesita tener confianza para que haya una comunión entre jugadores y afición. Con aciertos y con errores, pero los jugadores lo van a dar todo», aseguró el entrenador del Valencia, quien ve esta situación tan difícil como la de 2008.