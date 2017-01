Fede y Vinícius en un choque sin historia

valencia. Salvo descomunal sorpresa, el Valencia va a quedar hoy apeado de la Copa del Rey. Demasiado pronto teniendo en cuenta que la competición era uno de los objetivos a principio de temporada, pero la caótica marcha impide que los blanquinegros puedan centrarse en dos cosas a la vez. El club, Voro y los jugadores sólo tienen recursos, cabeza y piernas para un torneo: la Liga. Únicamente piensa el entrenador en el partido del domingo ante Osasuna y es por ello que ayer ni siquiera gastó demasiado tiempo en hablar del trámite de esta tarde en Balaídos. El 1-4 de la ida fue tan doloroso como concluyente. Al Valencia ni siquiera le alcanza para soñar con la épica y Voro ha sido pragmático, dejando a muchos futbolistas en casa para darle cuerda a secundarios y gente de la cantera.

«El objetivo es evitar el descenso y en ese recorrido lo más importante es el partido del domingo», admitió Voro, que no obstante espera una demostración de profesionalidad de los jugadores que esta tarde defiendan al Valencia en Vigo: «El futbolista tiene que competir siempre. Tenemos un partido de Copa del Rey y es una oportunidad para que los jugadores desarrollen sus aptitudes».

De una convocatoria realizada pensando exclusivamente en la Liga, destacan las entradas de Fede Cartabia y Vinícius Araújo. El primero ha conseguido el perdón de Voro después de negarse a jugar la ida de los octavos de final. En el caso del delantero brasileño, se trata de su primera citación desde su regreso en este mercado invernal. Ambos cuentan con opciones de salir porque Fede sigue pensando en el Deportivo y Vinícius aún tiene que ganarse el puesto en la plantilla, pero de momento Voro asegura contar con ellos y hoy pueden jugar contra el Celta. «Queda mercado y no sé cuál es la situación. Fede es un jugador que puede tener minutos y Vinícius también (esta tarde) y luego decidiremos», resumió Voro.

Contando a Cartabia, el técnico incluyó a siete canteranos en la lista. De ellos, Jaume y Carlos Soler cuentan con muchas opciones de estar en el once mientras que Lato y Gayà (regresa tras unas molestias en la clavícula) se juegan el lateral izquierdo. «Sobre los chavales, me baso en hechos que puedan aportar al equipo. No es ponerlos de cara a la galería. Si Carlos Soler juega de titular es porque creemos que puede aportar algo. No estamos en un momento como para regalar minutos», sentenció Voro. La nómina de canteranos la completan Javi Jiménez (también con números para ser titular en el eje de la defensa) y Rafa Mir.

Siqueira, con muletas

Varios de los futbolistas más veteranos de la plantilla del Valencia se quedan hoy trabajando en Paterna. Entre ellos, un Siqueira que ayer salió de la ciudad deportiva con muletas para aliviar el dolor por el tratamiento que recibe a causa del esguince que sufrió en Pamplona. A pesar de ello, el brasileño confía en estar listo para entrenar mañana. Voro descartó además a Diego Alves, Mario Suárez, Enzo Pérez, Nani y Rodrigo, que ni siquiera se entrenó ayer junto a sus compañeros.

Como el entrenador del Valencia, 'Toto' Berizzo afronta el duelo de hoy con ojo y medio en la Liga. El técnico del Celta dejó fuera a futbolistas importantes como Guidetti, Fontàs, Costas, Orellana y Planas. La punta de ataque será para Rossi y la estrella de los vigueses, Iago Aspas, empezará el encuentro en el banquillo.