«Soy Villa, un valencianista más, y mando un mensaje de ánimo y unión»

Para mi, el mejor jugador de la historia del Valencia C.F. Aquellos gloriosos tiempos, junto a Silva, el Piojo, Mendieta y Carboni. Solo de verlo entrar por la puerta de Mestalla y aunque fuera el peor de todos los jugadores en estos momentos, yo me arrodillaría ante él por todo lo que ha hecho. La lástima es que nadie lo sabe apreciar, y todavía sigo flipando. No entiendo el motivo de que no esté aquí junto a Silva. Eran nuestros héroes.