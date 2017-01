Valencia CF| El Valencia confirma a Voro

Salvador González 'Voro' tiene en sus manos la patata caliente. El reto más arriesgado en el club de su vida. El que fuera defensa a finales del siglo XX afronta su quinta etapa al frente del primer equipo. Deberá volver a emerger como salvavidas, papel que ya desempeñó tras la destitución de Ronald Koeman en 2008. Entonces evitó el descenso en el arreón final. Ahora, salvo que el equipo reviva milagrosamente y encadene una racha triunfal, se atisba toda una segunda vuelta de Liga y más de cuatro meses agónicos.

El Valencia confirmó ayer lo que desde el lunes por la noche era un secreto a voces. El propio Voro ya insinuó tras el partido en El Sadar que esta vez su periplo como entrenador no iba a ser tan corto: «No me han dicho lo contrario a que continúe. Voy a dar lo máximo, no hay otra». A lo largo de la jornada, los dirigentes blanquinegros desplazados a Pamplona cerraron filas en torno al técnico. La presidenta, Layhoon Chan, y los consejeros Anil Murthy y Kim Kho almorzaron con la plantilla y se dejaron ver en todo momento cerca del entrenador.

Esta es la tercera vez que Voro se hace cargo del equipo en la era de Peter Lim en el Valencia. Al contrario que en las anteriores ocasiones, en esta se ha contemplado desde el principio que no fuera en condición de interino. Esta palabra, de hecho, no apareció en el comunicado en que el club lo anunció como sustituto de Prandelli después de la dimisión del italiano.

En el comunicado de ayer, se quiso reforzar la figura del técnico, al igual que a la plantilla, para evitar el descenso. «El Valencia CF desea reafirmar su absoluto respaldo a Voro González como entrenador del primer equipo hasta el final de la presente temporada y recalcar su total confianza en la capacidad de la plantilla y el cuerpo técnico para mejorar su rendimiento a lo largo de los próximos meses con el fin de superar la delicada situación deportiva actual», rezaba el escrito.

El Valencia estaba obligado a mover ficha, pues mañana se acababa el plazo para que Voro se sentase en el banquillo como interino. La normativa de la Liga fija un máximo de 15 días para que un equipo compita con un entrenador provisional. Al menos hasta junio, Jesús Paniagua será el delegado blanquinegro, labor que desempeñó Voro hasta la dimisión de Prandelli.

Voro se estrenó como entrenador del Valencia en 2008 tras la destitución de Koeman: dirigió al equipo en cinco partidos y evitó el descenso. Volvió a sentarse en el banquillo blanquinegro tras el cese de Pellegrino: fue en un partido de Champions en Lille y se ganó (0-1). En la etapa de Peter Lim había sido técnico interino tras las salidas de Nuno y de Pako Ayestarán.