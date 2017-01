Valencia CF| El dedo acusador de Mario Suárez

Mario Suárez radiografió la verdadera situación del Valencia. El drama que vive la entidad que flirtea con un descenso a Segunda que le pondría en la cornisa de la desaparición. El ex del Watford, a través de su cuenta en la red social Instagram, reveló que uno de sus compañeros no quiere jugar en el puesto de central y que por eso él es el elegido para ocupar ese lugar en la defensa.

Suárez se saltó el código interno para poner otra vez en la picota a un vestuario ya tocado por la mala clasificación. Primero fue la salida noturna de Parejo; después, la negativa de Fede Cartabia a jugar el partido de Copa ante el Celta, y ahora la acusación del centrocampista contra alguno de sus compañeros al tirar la piedra y esconder la mano. La falta de autoridad en el Valencia ha provocado que cada uno haga la guerra por su cuenta.

«Tranquilo, las críticas siempre estarán hagas lo que hagas, si tengo que volver a jugar ahí porque otro no quiere aunque no haya jugado nunca, jugaré no tengo miedo ni preocupación. Ya cambiaran las cosas. No todo lo que se ve es la realidad de las cosas», responde el futbolista a una de las personas que comentaron una de las imágenes del Instagram del futbolista.

Mario Suárez, ante la catarata de bajas de centrales, ha sido el parche que ha pegado Voro para solventar sus problemas. Ante el Celta en Copa y ante Osasuna en Liga su actuación quedó muy lejos del aprobado. En Mestalla, donde tuvo como pareja al canterano Javi Jiménez, estuvo muy impreciso. En El Sadar, fue protagonista en los tres goles que encajó su equipo. El primero, tras un fallo garrafal que le dejó el balón franco a Oriol Riera que sólo tuvo que empujarla. El segundo, tras una mala salida del balón que le dio la oportunidad a Osasuna para crear una nueva jugada de gol. En el último, ya en el tiempo añadido, formó parte de esa cadena de errores que permitió que Clerc empatara el partido.

La diana de Mario Suárez es muy visible porque juega fuera de sitio y sus errores dejan en evidencia a una defensa que ahora mismo es el punto débil del Valencia. El equipo ha sido incapaz, con sus centrales titulares y suplentes, de dejar la portería a cero esta temporada. El mensaje que lanzó Mario Suárez a través de Instagram fue directo pero huérfano de protagonistas. No hay culpables.

Mangala formó parte en El Sadar de la pareja de centrales -se perderá el partido ante el Espanyol por la quinta amarilla- y en el banquillo estaba Aderllan Santos, que volvía a una convocatoria tras su lesión. Siqueira, que es uno de los futbolistas que ha sonado en alguna ocasión para jugar de central, actuó la primera parte en el lateral izquierdo, su sitio natural. Además, el brasileño, que tiene un problema crónico en el tobillo, fue retirado al descanso. Garay sigue lesionado y Abdennour está con su selección en la Copa de África.

Otro de los jugadores que ha sonado para solucionar los graves problemas que padece el Valencia en el eje de la defensa es el del capitán, Enzo Pérez, que se desempeñó en esa función con Nuno como entrenador en algún partido. El argentino ha mantenido su puesto como pivote defensivo.

Ausencia de liderazgo

Las palabras de Suárez desnudan la realidad de un vestuario. Un detalle que refleja la descomposición de un colectivo en el que muchas cosas se resuelven de puertas para fuera. El exdelantero del Valencia Juan Sánchez señaló hace unos días en una entrevista en este periódico que una de las grandes carencias del Valencia actual es la ausencia de un líder dentro de vestuario que sirva para poner en fila a toda la plantilla. Con el comentario de Suárez en las redes sociales se pone de manifiesto la máxima del delantero de Aldaia sobre la situación interna del Valencia.