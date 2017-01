Tebas apoya el proyecto de Lim y confirma que el Valencia tiene dinero disponible para fichar

VALENCIA. El presidente de la Liga, Javier Tebas, aprovechó ayer la entrega de los premios de Emprén Esport en Valencia para apoyar el proyecto de Meriton: «En su momento fui el primer escéptico con Peter Lim y ahora soy el máximo favorable. Conozco su ámbito de gestión y su rigurosidad económica. El aspecto deportivo no le está funcionando pero eso le pasa a muchos clubes, eso ya mejorará. Los proyectos de Lim son a medio y largo plazo y al final triunfará en el Valencia, estoy completamente seguro».

El mandatario separó en su argumentario, en todo momento, el aspecto económico del deportivo, basando su apoyo en el primero de ellos. «El distanciamiento con la grada tiene más que ver con un tema deportivo, que no acaba de arrancar, pero Peter Lim no ha venido a hacer un proyecto para estar ganando títulos en dos temporadas» insistió antes de señalar que el empresario singapurense compró la mayoría accionarial del Valencia tras una fuerte inversión: «No van las cosas como se planificó en lo deportivo pero sí en lo económico, donde ha cumplido, se ha puesto el dinero y está cumpliendo con el Fair Play. Está consiguiendo que el Valencia tenga una viabilidad».

Donde se mostró más claro Tebas, que conoce las cifras del balance de ingresos y gastos de la entidad de Mestalla, es en el apartado de fichajes. El presidente de la LFP matizó que si a día de hoy no ha aterrizado en Paterna ninguna incorporación en el mercado de invierno no es ni por la multa de la Unión Europea ni por otro motivo económico, puesto que la entidad presidida por Layhoon Chan tiene remanente para poder acometer esas operaciones antes del 31 de enero: «El Valencia tiene dinero disponible para realizar fichajes, la cantidad ahora mismo ni me acuerdo pero sí que tiene Fair Play para hacer incorporaciones. Es verdad que han subido los salarios de los jugadores y los precios de los traspasos. Hay que evaluar que a lo mejor ellos piensan que para hacer incorporaciones de valor tienen que dar salidas a algunos jugadores y están esperando. Eso ya es algo de estrategia interna del club».