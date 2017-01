García Pitarch: «Hay crisis social e institucional»

valencia. Cuchilladas intestinas y más fuegos de artificio de los esperados para Peter Lim y Layhoon. Jesús García Pitarch trató de justificar en 34 minutos de exposición mediática los motivos que le empujaron a presentar su dimisión el día después de Reyes, en pleno mercado de invierno y cuando todavía no había cumplido ni su primer año como director deportivo. Con el equipo a un punto del descenso, con un incierto proyecto a nivel general y todavía con los rescoldos por la fuga de Cesare Prandelli, el de la Pobla de Vallbona repartió culpas, a su manera, de lo que le pasa al Valencia. Arañó sutilmente a Peter Lim y a Layhoon, a quienes después y en repetidas ocasiones respaldó y hasta pidió cariño; le hizo un guiño a Jorge Mendes («es uno de los agentes que más me ha respetado en mi trabajo, por eso es el número uno»); atizó al nuevo consejero, Anil Murthy, (le acusó de estar «mintiendo»); y puso a los pies de los caballos al anterior departamento de comunicación, con énfasis en su antiguo responsable, Damià Vidagany, al que acusó de crear un «muro» entre Meriton y la sociedad valencianista y señalándole también como el responsable del problema surgido con Curva Nord.

El Valencia, que estaba a la expectativa de por dónde irían los tiros, reaccionaba y dos horas y media después emitía un comunicado intentando equilibrar el combate. «El Valencia rechaza profundamente las desafortunadas opiniones de García Pitarch tanto en relación con su etapa como director deportivo como en sus falsas acusaciones personales contra empleados del club. En su periodo dentro del club, ha sido el máximo responsable en todas las decisiones deportivas de la entidad en las que jamás manifestó la menor disconformidad».

El escrito del club tuvo una segunda parte que hace referencia a toda la polémica surgida con la Grada Joven, recordando que fue la directiva y no Vidagany quien tomó las directrices: «Demuestra -se refiere a Suso- una enorme irresponsabilidad al señalar falsamente a un empleado de la decisión del club de inicio de temporada sobre la grada de animación, lo que puede llegar a poner en peligro su seguridad personal. La decisión fue tomada por el club y aprobada por el consejo de administración».

Lo más sorprendente de todo es que no se entró con profundidad en los males que afectan a lo deportivo, la parcela que él dominaba. De hecho, García Pitarch, lejos de deslizar algo de autocrítica, abrió el abanico y de la alarmante crisis deportiva («lo hemos reducido a eso y no es verdad»), se pasó a hablar de «una crisis social e institucional que está engullendo a todos. No podemos presionar y culpar más a los jugadores como lo estamos haciendo». Sólo en un momento se miró al espejo: «No puedo seguir defendiendo aquello en lo que no creo. Tengo que reconocer que he cometido errores, pero el más importante es no haberme ido antes».

García Pitarch se va sintiéndose utilizado durante el periodo en el que ha estado trabajando. «Le dije a Layhoon cuando me reuní con ella la primera vez que si querían un paraguas no iba a funcionar. Tenían que tomar muchas decisiones y me preguntó qué opinión tenía de Jaime Ortí. Me parecía fenomenal, que personajes del valencianismo aproximaran al club a sus aficionados. Once meses después se ha roto el paraguas, no hay cambio ni en la estructura ni en las personas».

Fue en verano y con motivo de la venta de Alcácer al Barça el primer momento que, en su opinión, percibió su incomodidad dentro del club. «Uno -se refiere a él mismo- tiene una ilusión de cambiar las cosas y hacerles ver que se pueden modificar estructuras. El primer palpito fue el día de las peñas. Me reuní por la mañana con la presidenta. El día que salió publicado que Alcácer había sido vendido al Barcelona. Como le dije a la presidenta, qué sensibilidad tenía Peter Lim para, en lugar de entregar insignias de socios a los mayores de 50 años y en vez de estar con los peñistas, estaba en Barcelona vendiendo a Paco Alcácer... si eso era respeto hacia a ella misma y al director deportivo».

Salpicó su discurso el exresponsable deportivo de muestras de afecto hacia Peter Lim y Layhoon, «hay un afecto personal». Es más, protegió a la presidenta: «Nadie puede pensar que Layhoon no sienta como cualquiera de nosotros», para desviar la artillería después hacia Anil Murthy. «Me he sentido un paraguas, especialmente cuando me senté en una rueda de prensa al lado de Murthy. Después de dar un comunicado dijo él que las preguntas me las hicieran a mí, para esconderse él y para no defender un proyecto, una bandera. Me dejó a mí a merced de la crítica y los aficionados».

El asunto del ordenador

Luego desveló que en la última reunión con Prandelli, Pitarch no se encontraba presente. «Cogí el coche y me reuní con Voro, y en el grupo de chat que teníamos en el club le expresé a Layhoon y Anil mi desencanto». Con el nuevo directivo fue más allá. Explicó que tuvo una reunión con Alesanco, Vicente y Salva Grau y que en todo momento su ordenador quedó en el despacho, a disposición del club; cuestión esta que había creado mucho malestar en la directiva. «Si han dicho que me he quedado con documentos del club es una majadería... A Alesanco y a Vicente les expliqué todas las informaciones que me quisieron preguntar. Alesanco no sabía nada. Si eso lo ha dicho el señor Anil, no tiene ningún respeto por el trabajo de nadie. No se lo voy a admitir porque está mintiendo sobre la lealtad hacia mi club».

No aclaró en qué situación quedó cuando se marchó el fichaje de Zaza, algo que el club ya no contempla como único objetivo. «Tengo seis fichajes en marcha, dos que acaban en julio y cuatro de las posiciones que Prandelli pidió. No podía dejar a la gente y a sus agentes. Eso me hizo pensar unos días más». Antes había aclarado que su marcha «fue una decisión dura, muy dura, por el sentimiento y porque es mi club, pero también muy meditada. No desde hace pocos días, no desde que se va Cesare Prandelli, sino desde antes. Vengo pensándolo desde hace mucho tiempo».

Dedicó buena parte de sus manifestaciones a reclamar no sólo un apoyo general hacia los dirigentes (centrándose en el dueño y en la presidenta) sino en ponerse del lado de la Curva Nord, a la que considera poco menos que un factor clave para que el equipo pueda salir de la angustiosa situación en la que se ha metido. «Quiero siempre lo mejor para mis jugadores, que tengan el mejor césped, la mejor luz, las mejores botas... si tienen a la Curva en contra... Los jugadores, sin su afición, lo tienen muy difícil. Es inadmisible que cuando Parejo tira un penalti su afición le llame borracho o que cuando otro saca de esquina le digan que se vaya al Barcelona. Cuando acabó el partido le dije, Dani, tienes dos cojones. Si el club mejora, todos los que trabajan en el club son mejores. No sirve criticar al otro. Hoy no hay ningún ejecutivo del Valencia que puede sentirse satisfecho de nada».

Cree que el Valencia no va a bajar a Segunda y explica: «Esas personas que siguen teniendo influencia en el club, son las que probablemente han asesorado como han asesorado cuando los resultados son los que son. Les doy un sentido de supervivencia y autoprotección, creando un grupo que impide cambiar la estructura que pueda perjudicarles, que no tenga la ayuda necesaria para llevarla a cabo. Lo más importante es que hemos desarraigado a los jugadores de Mestalla y del club. Son los jugadores a los que hemos puesto como escudo».