«El mercado de invierno es difícil para cambiar la base del equipo»

Voro es consciente de que el empate a última hora es un nuevo bofetón para sus jugadores a nivel psicológico. Por ello, su discurso se centró en restarles presión, tanto en lo deportivo como a la hora de hablar de refuerzos. Lo hizo cuando se le cuestionó sobre su futuro al frente del Valencia: «A mí no me han dicho lo contrario a que continúe. Voy a dar lo máximo, no hay otra. La dimisión de Suso fue precipitada, luego estaba este partido y todavía queda mucho por cerrarse el mercado. En invierno es difícil cambiar la base del equipo, yo creo que se puede revertir la situación. Cuando este equipo gane un partido y vea la situación más clara rendirá mucho más».

El entrenador admitió que la victoria de ayer era fundamental. «Soy optimista porque hemos competido bien, no es fácil ahora ganar un partido con amplitud. El equipo ha sabido sobreponerse dos veces y no se ha conformado con el empate. Los jugadores necesitan confianza para poder crecer. Es un mazazo importante a nivel psicológico, el Valencia ha querido pero no le ha acompañado la fortuna. También podíamos haber marcado distancia con el penalti», lamentó Voro González, quien sí avisó que la plantilla ha de acostumbrarse a la presión de tener que pelear por el descenso: «No queda otra. Queda mucho y se puede cambiar la situación».