Mario Suárez insinúa que tiene que jugar de central porque otro compañero no quiere

La contestación a las críticas de varios aficionados ha llevado a Mario Suárez a acusar a un compañero de la plantilla actual del Valencia CF de no querer jugar en la posición de central, ubicación que ha ocupado en los encuentros ante Celta y Osasuna. "Si tengo que volver a jugar ahí porque otro no quiere aunque no haya jugado nunca, jugaré", respondía en Instagram el jugador blanquinegro.

Mario Suárez fue el blanco de las críticas en redes sociales después de que un mal despeje acabara siendo el primer tanto del Osasuna en el encuentro que acabaría 3-3 en el Sadar. Tras concluir el partido, el centrocampista que en los últimos dos encuentros ha tenido que jugar en posición de defensa central compartía una imagen en Instagram con un mensaje alegórico a las críticas en redes sociales. "No te lo tomes en serio. Solo sigue mejorando". Un usuario se sumaba al mensaje del valencianista posesionándose contrario a aquellos aficionados que critican con asiduidad el papel del madrileño y a ese usuario ha enviado una contestación en la que insinúa que su papel de defensa central se debe a que otro compañero no quiere hacerlo en esa posición.