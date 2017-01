La incertidumbre de la dirección deportiva

José Ramón Alesanco tiene 21 días para demostrar, aunque no sea esta su pretensión, si es un buen director deportivo o no para el Valencia. Desde el sábado ocupa este puesto en el organigrama de la entidad y si uno se coge el comunicado oficial que dio el club, lo hace de manera «interina». Pero, ahora bien, ¿qué va a hacer realmente el Valencia? ¿Va a fichar a uno de los exvalencianistas que suenan, tipo Fernando Gómez, Albelda, Piojo López, Carboni, Sánchez, Subirats...? A día de hoy, la intención de Meriton es tomarse su tiempo antes de dar el paso definitivo. Por eso, no hay que descartar ni que se fiche una figura con tirón y con experiencia en el cargo; que se incorpore algún refuerzo para que Alesanco tenga ayuda, o que sea incluso el propio Alesanco quien prolongue su trabajo al frente del departamento técnico, opción menos factible por la controversia que provocaría entre la afición.

Ya tardó bastantes meses Peter Lim en darse cuenta de que fue un error dejar todo el poder en su día a Nuno. El Valencia estuvo descabezado en su departamento técnico durante demasiado tiempo. Ahora, en vista de cómo ha acabado la relación con García Pitarch, al consejo todavía le ha entrado mucho más respeto apostar por alguien en concreto y mucho menos cuando todavía está tan reciente la dimisión de Suso. Meriton no quiere cometer otro desliz. Se patinó con Prandelli y se ha vuelto a pinchar con el director deportivo. Sobre todo porque la sensación que se maneja en el Valencia es que se ha vuelto al punto de partida. Sin Prandelli en el banquillo, sin García Pitarch y con Alesanco al frente de la dirección deportiva, ahora hay que retomar la perspectiva inicial. ¿Qué le hace falta a Voro?

Ya dijo el domingo por la mañana el nuevo técnico que al Valencia le hace falta un delantero. Es el objetivo número uno actualmente. Pero ahí es cuando se enmaraña la situación. Simone Zaza, al margen de lo que pudiera tener o no adelantado García Pitarch, es un jugador más en el mercado. No el único. Es decir, que si Peter Lim expuso en su día que su deseo era traer a Jesé al Valencia porque no estaba contando para Emery en el PSG, de alguna manera ahora Alesanco lo que pretende es no atarse con nadie y esperar a ver qué más opciones surgen.

Lógicamente, eso tiene un peligro. El Valencia está jugándose el descenso y al margen del partido de anoche, cada jornada que pasa es una oportunidad perdida de alguna forma. Meriton, fiel a su estilo, ajusta la situación a sus peculiares tiempos. Hasta que no se cierre el mercado hay tiempo, aseguran desde el club, pese al riesgo que eso implica.

Aún así, Alesanco se puso desde el sábado manos a la obra y ha optado por llamar directamente al padre de Zaza para saber al menos cómo están las cosas y si el jugador, después del adiós de Prandelli, todavía tiene ganas de acabar jugando en el Valencia. Que el delantero italiano vaya a vestir la camiseta blanquinegra es a día de hoy una opción mucho menos factible de lo que parecía el pasado sábado.

El lateral zurdo pierde fuerza

Además del delantero, y como ya quedó claro cuando Prandelli se bajó del barco, el Valencia pretende reforzar su centro del campo con un par de futbolistas y tampoco hay que descartar que venga un central, pese a que en nómina ya hay en estos momentos cuatro, aunque uno de ellos (Abdennour) está en la Copa de África y otro sigue lesionado (Garay). La novedad en esta etapa post-Prandelli y post-García Pitarch es que el interés de traer un lateral izquierdo pierde algo de fuerza.

Al menos teóricamente, porque el exdirector deportivo, cuando habló con el Juventus para ver lo de Zaza, planteó la opción Evra. Aún así, todo va a depender como siempre ocurre con las posibles salidas. De momento, en el Valencia no están muy convencidos de que se pueda producir alguna baja en esta plantilla, al menos no en las condiciones que a Meriton le conviene. Lo de vender caro parece casi imposible.