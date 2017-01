Hasta el colista te abofetea

Que llame Peter Lim a su mejor informático, que apague el Valencia y lo vuelva a encender. Hay que resetear con urgencia a este equipo, incapaz de ganar al colista pese a meterle tres goles en su campo. En una noche en la que lo más positivo fue la coincidencia sobre el terreno de juego de tres chavales de la cantera (Soler ya como titular, Lato y Sito), el Valencia fue capaz de descoyuntarse en los últimos segundos, dejando escapar dos de los tres puntos que creía tener en el bolsillo, sin recordar que no es la primera vez que desconecta cuando el árbitro todavía no ha pitado el final del partido. Por increíble que parezca, de nada le sirvió ponerse por tres veces por delante en el marcador y hasta gozar de un penalti. Voro, con toda la confianza de Lim, sigue teniendo por delante un dura labor pero como los jugadores no se pongan de verdad a la faena, la cosa seguirá pintando mal.

Dicen que Mestalla es difícil, pues que vengan a Pamplona quienes así opinan y verán cómo se las gasta por aquí la gente. Empezar un partido ante tu propia afición y escuchar una pitada monumental hacia tu entrenador, en el día de su estreno, pues la verdad es un aperitivo cuanto menos curioso. Más aún cuando todo el estadio se pone a pedir la cabeza del presidente (aquí lo escuchan desde el palco) y cuando en lugar de aplausos lo que se ven son pañuelos. Eso, y aunque se acabara poco menos como una fiesta, para abrir boca no está nada mal.

Es lógico que con estos ingredientes los que salieran medio 'acarajillaos' fueran los navarros. En minuto y medio, el Valencia ya había hecho dos ocasiones de gol y se había puesto por delante. Ver para creer. En la primera, tras el roce de cabeza de Rodrigo a centro de Munir, Santi Mina la enviaba poco menos que a pastar al campo de al lado. En el segundo envío al área, esta vez con gran pericia de Siqueira, quien no la dejó escapar fue Munir. La remató ajustada al palo sin que la defensa rojilla se enterara muy bien lo que había pasado.

El Valencia parecía, aparentemente claro, estar enchufado. Hacer un gol en un campo tan defectuoso como el de El Sadar parece hoy en día poco menos que imposible, porque el césped está para todo menos para jugar al fútbol. En esta tesitura y con la limitación técnica tan evidente del equipo local, el Valencia hubiera tenido suficiente con estar cerradito detrás y hacer las cosas medianamente bien para no sólo mantener la compostura sino para garantizar ese 0-1 tan repentino, o para sostener el 1-2, o incluso para marcharse con el 2-3.

Pero no, claro. Tan fácil, como que no vale. Esos conceptos parece que hace tiempo olvidaron los valencianistas. Hay que hacerlo cuanto más complicado mejor. Y si el rival es tan primitivo que no sabe cómo hacerte un gol, tranquilos, que ya nos las ingeniaremos nosotros para que estos chicos tan modestos no se lleven un disgusto. Porque sólo la ironía puede explicar lo que pasó, no sólo para el primer empate sino también para el segundo. Lo del tercero es más complicado de explicar. Que sí, que Mario Suárez no es central y bastante hace el chaval con hacer lo que puede. ¡Pero es imposible imaginar que un futbolista de Primera, dentro de su área pequeña, haga lo que hizo!... que por otra parte no se sabe muy bien qué es. Total, que un saque de banda de Osasuna y un balón colgado casi por compromiso propició la mejor asistencia de la temporada. Suárez la dejó tan muertecita que hasta Oriol Riera le dio vergüenza empujarla.

En cuatro minutos 'tot per l'aire'. El Valencia se pegó un tiro en el pie, de esos que además de dejarte cojo te dejan medio alelado. De hecho, el partido entró en esa fase un poco tontuna en la que Osasuna, dentro de su guión tan rudimentario, hasta pudo ponerse por delante. Es el conjunto navarro el equipo de Primera que menos pases realiza por encuentro. Con eso está dicho todo. Desde donde sea, la cuelgan arriba sin el menor rubor posible. En cambio, el Valencia, pese a tener gente de mucho más calibre en el centro del campo, se dejó llevar. Cuando tocaba, como ocurrió posteriormente en el tercero obra de Montoya, llegaba con cierta comodidad pero no con la claridad suficiente.

Menos mal que en este género tan absurdo en el que entró este duelo de equipos caóticos, hubo tiempo suficiente para la devolución de favores. Oriol Riera le debía uno y lo pagó. Bonito gesto en tiempos de hambruna. Parejo saca un córner y el delantero da un paso hacia atrás y con la cabeza toca lo justo para desconcertar a su guardameta. Gracias. Favor por favor y todos al vestuario a refrescar las ideas y tomarse un chocolate caliente, que ya puestos no vendría nada mal para el empanada general de ideas.

Salió más enchufado Osasuna. Por pura fe y convicción. Sin fútbol pero con más corazón, obligó al Valencia a dar un par de pasos hacia atrás. Lo justo para que empezara la cosa a ponerse fea. Vaya que si se puso. En un intento de Suárez por sacar el balón jugado, el rival consiguió centrar y tras dos rechaces, sí dos, al final Roberto Torres la ajusta con mucha intención. Otra vez el Valencia metido hasta las trancas en aguas revueltas, con los de atrás sudando la gota gorda; los del centro del campo medio escondidos, y los de arriba tropezando con su propia sombra. Nada que no se haya visto antes. Tuvo que ser un lateral como Montoya el que tirara una diagonal (¿tan difícil es hacer algo con lógica?) para poder hacer como si de un 9 se tratara el tercero para el Valencia. Quedaba tiempo, demasiado para un Valencia cogido con pinzas y que hasta se permite el lujo de errar un penalti. La parada dio el ánimo que ya no parecía tener Osasuna. Ya en la prolongación, golito y vergüenzas al aire de la defensa. Increíble.