El Valencia confirma el fichaje de Maksimovic

Era prácticamente un secreto a voces que ayer entró de lleno en la realidad valencianista. Nemanja Maksimovic (serbio a punto de cumplir 22 años) será a partir del próximo mes de junio jugador del Valencia, fichaje que el club hizo oficial ayer por la noche. El contrato lo dejó cerrado el anterior director deportivo, García Pitarch.

No obstante, fue el propio futbolista el que admitía ayer en unas manifestaciones a B92, un canal de radio y televisión de Serbia, cuál será su próximo destino. «Valencia es un gran club, fue fácil llegar a un acuerdo. Tuve muchas ofertas de los mejores clubes de Europa, pero la posibilidad de empezar de cero y crear un nuevo Valencia me gustó. El contrato con Astana vence en seis meses y creo el club no pondrá ningún problema con la transferencia al Valencia. Espero que en cinco o seis días, que todo haya terminado» dijo este centrocampista, a quien Prandelli no contemplaba como refuerzo válido para este mercado de invierno. De hecho, fue uno de los motivos de fricción entre Prandelli y García Pitarch.

El fichaje, pensado en un principio para junio por parte de la dirección deportiva, podría adelantarse en el tiempo si el Valencia lo creyera oportuno. Eso sí, de forzar su incorporación para este mercado de invierno, habría que abonar a su actual club, el Astana, la cantidad de 300.000 euros. Al Valencia le hacen falta efectivos en el centro del campo pero Alesanco, que ayer mantuvo un encuentro con Layhoon, va tener que pronunciarse sobre este asunto. Maksimovic es un centrocampista, campeón del mundo sub-20 con la selección de Serbia, con buen físico y que tiene llegada al área.