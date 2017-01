El turbio final de Fede

valencia. A José Ramón Alesanco, como nuevo aunque circunstancial director deportivo del Valencia, le corresponde ahora arreglar la metedura de pata que Fede Cartabia (a punto de cumplir 24 años) ha causado de una manera tan absurda como inesperada. Es difícil pensar que Fede vuelva a lucir la camiseta del Valencia en partido oficial, pero también dijo algo parecido hace un par de años Amadeo Salvo sobre Piatti y el argentino acabó jugando luego un buen puñado de encuentros. «Si no renueva, yo no lo pondré más», llegó a decir Cesare Prandelli a responsables del club sobre Fede Cartabia. Lo curioso es que el italiano sí llegó a contar con él en cinco partidos (incluso dos de ellos como titular), aunque a decir verdad la respuesta del jugador fue más decepcionante de lo que incluso cabía esperar.

En medio de este desbarajuste, Fede Cartabia volvió a quedarse ayer fuera de la convocatoria. Esta vez no le pidió a Voro que lo ignorase. El entrenador tomó la decisión de prescindir de él. «El día del Celta, me llamó por la tarde, me pidió disculpas y me dijo que se había equivocado. Es el primer paso para que se reintegre. Es un detalle muy importante, que él reconozca el error, es joven y le servirá para crecer», confesaba el técnico blanquinegros ayer mismo.

Fede Cartabia no sólo pidió perdón por lo del Celta a su entrenador sino también en el vestuario y ante sus propios compañeros. El jugador creyó que lo mejor para forzar su salida (ya lo intentó sin suerte el último día de mercado en verano) era seguir con la moda y bajarse del carro horas antes de que su equipo, necesitado de efectivos, se las viera contra el Celta en Copa. Mantuvo después de ese plante una reunión con el entonces director deportivo, García Pitarch, para pedirle que el Valencia le dejara marchar y la respuesta del dirigente fue la de invitar al club que lo quería, a que llamara al Valencia para negociar. En A Coruña esperan a Fede, aunque el Deportivo pretende que el jugador consiga salir del Valencia con la carta de libertad.

El problema en este caso es que el Deportivo y el Valencia andaban con cierta tirantez después de que García Pitarch quisiera la temporada pasada fichar a Mosquera y más tarde a Sidnei. No lo va a tener fácil Fede Cartabia aunque ya se sabe que en este tipo de situaciones, lo habitual es que el jugador acabe saliéndose con la suya.

De momento, lo que hizo Voro ayer fue completar la lista de convocados una vez más con Sito.