Lim está empeñado en Jesé

valencia. La clave de la crisis deportiva e institucional en la que anda metido el Valencia en este mercado de invierno tiene un nombre propio en la figura de Jesé. Es el jugador que quiere Peter Lim aunque su incorporación a las filas del club de Mestalla parecen un imposible porque el deseo del futbolista es jugar en Las Palmas, el club del que salió rumbo al Real Madrid.

El hombre de consenso de los responsables deportivos del Valencia era el de Zaza. Tanto Cesare Prandelli como Jesús García Pitarch coincidían en que el delantero italiano era el perfil ideal para solucionar los problemas de gol del equipo y en ese cometido trabajaron durante las últimas semanas. Los tiempos fueron diferentes. El entrenador aseguró en su rueda de prensa de despedida que había cerrado con el padre de Zaza la llegada del jugador a Mestalla, que sólo faltaba la rubrica entre clubes y que al volver de vacaciones y ver que esta no se producía decidió dejar el cargo.

García Pitarch, que confirmó que la negociación por el internacional italiano estaba abierta, se marchó después del partido de Copa a Milán para negociar el traspaso de Zaza pese a que Prandelli ya no estaba en el banquillo de Mestalla. De hecho, el acuerdo con la Juventus era definitivo a la espera de que solventaran los problemas con el West Ham, que quería recuperar parte de los cinco millones que había pagado al equipo italiano por la cesión de Zaza. Hoy, en teoría, era un día clave para cerrar la llegada del delantero.

De hecho, y según las fuentes consultadas, el director deportivo en funciones, José Ramón Alesanco, se puso en contacto ayer con Vincenzo Morabito -agente FIFA e intermediario que llevó a Zaza al West Ham- para tratar de valorar la posibilidad de que siga abierta la operación. Será complicado que llegue a Mestalla cuando sus dos valedores presentaron la dimisión, tras conocer que no está entre los elegidos por Lim y que hay otros equipos españoles como el Villarreal que parece que también están interesados en el fichaje.

Voro se pronunció ayer sobre Zaza: «Como le comenté a Suso no lo conozco en profundidad. Ha tenido una buena trayectoria y luego ha jugado menos. Si el club ha trabajado en su fichaje es porque cree que puede sumar aquí. Si han decidido ir a por él como algo prioritario es porque nos puede aportar. Es una decisión de la secretaría técnica».

A pesar de la negociación abierta, el deseo de Lim era y es -mientras no firme con Las Palmas- el canario Jesé. Aunque desde la dirección deportiva nunca han aconsejado su fichaje porque consideran que no es el perfil adecuado del jugador que necesita la plantilla y que es un futbolista que su deseo no es jugar en el Valencia sino en Las Palmas. Además, no reúne el grado de veteranía necesario para dar temple a la plantilla y su perfil no es idóneo para un equipo que tiene que levantarse en el aspecto emocional. Además, su ficha es altísima y habría que ver en qué condiciones estaría dispuesto el PSG a soltar el jugador.

La mano de Jorge Mendes, amigo de Lim y el agente más importante de jugadores, sería la clave para abrir la puerta de salida para Jesé en el equipo francés rumbo al Valencia. Lim tiene buena relación con los propietarios del PSG y Mendes ha realizado varias operaciones con uno de los equipos más potentes a nivel económico del mundo. El conjunto francés, además, ha seguido las evoluciones de jugadores como Gayà y Cancelo.