Juan Manuel Romero, auditor de cuentas: «Hay empresarios valencianos que ya dan pasos con un proyecto para ayudar a Lim a que abandone Mestalla»

Juan Manuel Romero (Valencia, 1958) representa la crítica pausada y argumentada en el Valencia. Su padre, Gaspar Romero, formó parte de la resurreción de la entidad en la época negra de los ochenta. El descenso de 1986 fue purificador. Este auditor censor jurado de cuentas tiene un plan para que el club vuelva ahora a las manos de los valencianistas. Para Romero, Lim debe dejar el club y recuperar su inversión. No hay otra salida.

¿En qué minuto de partido está el Valencia?

Se juega la vida como club.

¿Cree que hay riesgo de que la entidad desaparezca?

Sí. Un descenso nos llevaría a una desaparición segura. Habría una huida de futbolistas, un coste, pérdidas, salarios que no se pueden mantener, sin derechos de televisión.

¿Las dimisiones de Prandelli y García Pitarch son el síntoma de la descomposición del club?

En el Valencia sólo hay un dueño y jugadores. Cada día que pasa con Lim en el club es un día perdido. Vamos a la deriva más rápido de lo que creemos.

Bankia, principal acreedor, mantiene que sólo en Primera el club es sostenible.

Con Lim el Valencia está en el limbo. Sostenible pero con problemas para mantenerse.

Es cierto que Lim ha puesto mucho dinero.

El Valencia tenía un problema económico a raíz de las inversiones realizadas. La venta no se debió a que patrimonialmente el club estaba mal sino a que el accionista mayoritario no podía mantener el paquete. El problema de la Fundación se derivó al Valencia. La clave es el estadio nuevo. Es necesario hacerlo. Hay que liberar el actual Mestalla y la carga de 220 millones. Ahora se debe lo mismo que se debía pero a más plazo. Sin el campo nuevo no hay una solución viable. Lim debía haber encarado ese problema. Nos pusimos contentos cuando vino con Rodrigo y André Gomes, que eran de su propiedad cuando la UEFA acababa de prohibir los fondos. Nos los colocó. ¿Ha puesto 100 millones en futbolistas? Sí. ¿Esos activos valen ahora 100 millones? Ese es el dilema. Luego gastó otros cien. Hemos adquirido jugadores por 200 y se han devaluado. Ese crédito lo ha canjeado ilegalmente por acciones que no se han devaluado, por lo que la perdida se ha trasladado a la entidad.

¿En qué basa esa acusación de que el canje ha sido ilegal?

El Valencia ha vivido en la ilegalidad. Lo dice la Unión Europea. Podemos hablar de la ampliación de capital, de una Fundación sin medios para generar recursos y sin activos a la que se decidió darle un crédito que se utilizó para apropiarse del club con la excusa de evitar que alguien se lo quedara. Eran 92 millones, ahí participó Bankia, la Generalitat... con la sorpresa de que año y medio después esa ampliación se redujo a la mitad. Ahora sobre esos 46 llega la UE y te pone una sanción de 23 millones. Lo normal era reducir antes y después la ampliación. Y no por 92 millones, sino por el dinero necesario para sanear el club. Ahora Lim hace una ampliación con unos créditos -la ley de Sociedades de Capital es clara en su artículo 301- que a 30 de junio eran de 40 millones de euros, eran a largo plazo, no estaban vencidos y van al notario a cambiar las cláusulas de esos préstamos, conceden más por valor de 60 millones y dicen que ya está vencido y que tienen derecho a tener más capital social. La memoria del club no dice eso, consideramos que es ilegal y por eso se demanda a Lim. Aprovecha la ampliación para tener más porcentaje y no van a poner más dinero.

¿Dónde está el negocio de Lim?

Pregunté en la junta sobre los movimientos en las dos últimas temporadas por 400 millones entre compra y venta de jugadores, quería saber qué comisiones se habían pagado y quién las había cobrado. Nadie me respondió.

¿En las comisiones está el negocio?

En las cuentas del Valencia no hay negocio. Tiene que estar en otro sitio pero no lo puedo probar. Lim desde el minuto uno qué hace: compra y vende jugadores.

¿El Valencia depende de los ingresos de la Champions?

A Lim tampoco le ha importado no estar en Champions. Dos días antes de jugar contra el Mónaco estaba vendiendo a Otamendi.

¿Lim y Mendes juegan al límite de la ley?

Cobrar una comisión por un jugador es legal y admisible. Lo que digo es que el Valencia no se está beneficiando en esta gestión. Esta gente ha perdido 80 millones de euros en dos temporadas. Cuando dicen que refuerzan los fondos propios no es verdad. Si desembolso 100 millones en una ampliación y lo que compro no lo vale, no refuerzo nada. Hay una depreciación de los activos.

¿Hay alguna manera de que Meriton rinda cuentas sobre su vinculación con Mendes?

Ninguna. Hay sospechas y evidencias. Lim no hubiera comprado el Valencia si Mendes no estuviera detrás. A Mendes no lo trae Lim, lo trajo Salvo con Pabón y Postiga.

¿Cree que Lim quiere vender el Valencia?

Sí, se le ha ido de las manos. Sabe que puede perder 200 millones.

¿Y quién lo puede pagar?

Nadie. No es sólo comprar las acciones. Hay que mejorarlo todo y eso vale más dinero. Sólo por valencianismo y sentimiento para que la entidad no desaparezca se puede hacer frente a una salida ordenada con los propios activos.

Eso es más o menos lo que dice Miguel Zorío, que dijo que usted sería su hombre de números.

A Zorío le reconozco que ha dado un paso adelante ante la indiferencía. Muchas veces se desconfía de las personas. No es un asunto de personalismos, está en juego la entidad. La tenemos que salvar los valencianos. Es el último partido del Valencia de aquí a junio. Como no va a venir nadie a poner dinero, no hay otra manera de que Lim recupere su inversión aunque no lo merezca. Y a partir de ahí gestionar.

¿Cuál es la clave de ese plan?

Vender los activos ociosos.

¿Pero se pueden vender las parcelas de Mestalla?

Mientras el Valencia juegue allí es imposible y por eso la construcción del campo nuevo es la vida para el club. Genera nuevos recursos y te libera de 220 millones. A partir del año que viene vamos a pagar un campo que no tenemos.

Pero es complicado acabar ahora el nuevo estadio sin ingresos.

En el mundo hay operadores que se dedican a construir campos a cambio de la gestión. Lo ideal sería que lo hiciera el Valencia. ¿Puede? No.

¿Cree que Lim está por la labor de una salida ordenada?

Debe estarlo. Nadie quiere estar donde no le quieren. El partido ante el Celta fue una prueba. Lim sabe que puede recuperar su inversión.

¿Y que Lim venda perdiendo dinero?

El enfermo es el Valencia. ¿Va a venir alguien a pagar? Insisto, no. El club no lo vale. El Valencia vale menos que hace dos años. ¿Qué podemos hacer? Hablar con él y llegar a un acuerdo. Con el patrimonio no operativo hacer frente a esa deuda. Hoy el enfermo se muere. Si no este, el año que viene. Un presupuesto sin ingresos en el que hay que meter la cuota bancaria.

Podría Lim meter mas dinero.

Dijo que no lo va a hacer. El mal de Lim es el del club.

¿Entonces qué va a pasar de aquí al 30 de junio?

Creo que los empresarios valencianos vamos a llegar a una unión. Debemos de hacerlo y es nuestra obligación tener un grupo fuerte, un proyecto claro, se han dado los primeros pasos para tenerlo y ayudar a abandonar a Lim el club. Hay gente que está trabajando bien, gente seria y ahora falta unificar, sentarnos y ser capaces de mirar a los ojos a Bankia y a Lim para recuperar el Valencia.

Habría que convecer a Bankia de esa transición ordenada.

Creo que Bankia sería receptivo porque tampoco le interesa esta situación. Si a Bankia se le exponen los movimientos a realizar y cómo se harían, estaría de acuerdo.

¿Y cómo devuelven el club al valencianismo?

Un esfuerzo patrimonial para luego limitar el número de acciones por accionista, el derecho del voto, que el socio sienta que el club es suyo. Que pueda poner a un consejo.

Usted formó parte de 'Sempre Va lencia', que traía un inversor para comprar el Valencia.

Participé con Femando y Javier Villalonga. Una venta con una opción de recompra de las acciones. No fuimos escuchados, fuimos puenteados. Luego dijimos que no íbamos a participar en nigún proceso de venta. Nuestro inversor lo ofrecimos a la Generalitat para que escuchara. Luego resultó que los que decían que el Valencia no se vendía lo vendieron con Salvo y Martínez. Prevaleció el interés personal y la indefensión porque no se puso ninguna cautela. Ahora tenemos las pruebas sobre las obligaciones de construir el campo, la permanencia en el club...

¿Qué le pareció el proceso de venta del Valencia?

Cada uno defendió sus intereses pero nadie defendió los del Valencia.

¿Estuvo manipulado?

Estaba adjudicado antes. Amenazaron hasta a los miembros de la Fundación. Amadeo Salvo se dedicó a matar a todos los que había para poner a Lim y Peter Lim está matando ahora al Valencia. ¿Qué hacemos? No queda otro remedio que comprar el club con el patrimonio ocioso.

Amadeo Salvo y Aurelio Martínez dijeron que el Valencia estaría por encima de todo.

Hay gente a la que se le ha tirado ahora de Mestalla por unos motivos y también deberíamos plantearnos que algunos con traje y corbata deberían ser expulsados del club.

Es una afirmación fuerte contra Salvo y Martínez.

Sí. Aurelio Martínez, que es catedrático, era un hombre que debía imponer respeto, tiene el conocimiento suficiente y era la cabeza visible en la que podíamos confiar. Una persona muy preparada. A mí Amadeo Salvo no me dice nada. Aurelio se debía de haber plantado. Responsabilizo más a Aurelio porque era la persona capaz. Discrepo de que se le diera la insignia de oro y brillantes.

La política jugó un papel principal en todo aquel proceso.

Confundimos lo nuevo con lo bueno. Cambiaron todos los patronos y mire lo que pasó.

¿Contempla que Lim mantenga la inversión pero delegue la gestión?

No. Lim ya ha delegado en Layhoon que es la cara amable del regimen, en Anil Murthy. Se trata de que sea vigilante para pagarle sus acciones pero que deje el club.