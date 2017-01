Las desgracias ahogan al Valencia

Este año el Valencia juega por no descender pero es que este equipo que fútbol hace realmente sabéis de fútbol pues no le pidáis más a este equipo.

tiene tanta sangre este parejo que tira el penalty a la manos del potero lo habra hecho adrede .peor no se puede tirar un penalty .el sabe que la temporada que viene paraejo no estar en el valencia lo que le pase al equipo se la suda .pero nada tiene que jugar a un que tenga un atarjeta y lo puedan expulsar juega tanto y tanbien.otra cosa a mi ganando en 3-4 de descuento no me macan un gol es mas no se juegan los minutos me desnayo en el campo y pasan 5 minutos