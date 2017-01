Voro: «Voy a seguir como entrenador»

No ha sido el de esta mañana un entrenamiento más en la Ciudad Deportiva de Paterna. Layhoon ha vuelto a acudir a la sesión, todavía con la resaca de la dimisión de García Pitarch. El entrenador del Valencia, Voro, no ha querido entrar en ningún momento en las causas y las consecuencias que pueden generar el sorprendente adiós del director deportivo. "No tengo que valorar decisiones que han tomado otros, tendrá sus motivos. Los desconozco. Respondo de lo que hago yo. Lo que estoy ocupado es en entrenar. Todo lo demás no nos va a ayudar. Es el partido de mañana, eso es lo más importante. Si conseguimos ganar habremos dado un paso importantísimo", ha afirmado Voro, que ha insistido en centrar todos sus esfuerzos únicamente en el encuentro contra Osasuna.

La situación personal del ahora entrenador también podía pensarse que queda en el aire, pero Voro se ha encargado de trasladar la impresión de que nada ha cambiado. Es más, en los diversos contactos que ha mantenido esta semana con la presidenta, ésta no le ha tansmitido ninguna variación en la postura del club. "No me ha dicho lo contario, no veo ningún aspecto que me limite a nada. Se me dijo desde el primer día que era el entrenador y voy a seguir mi camino. Voy a hacer todo para darles soluciones a los futbolistas sin mirar a nada más. Sigo con lo que me dijeron, trabaja y haz todo lo posible para que el equipo mejor, compita mejor y gane. No hay otra", ha dicho.

Tampoco ha entrado Voro en profundidad en los fichajes que puede hacer el club en este mercado de invierno. Ha admitido, eso sí, que al Valencia le hace falta un delantero centro. Ahí, la atención se la lleva Zaza, sobre quien el club insiste en que no existe ningún acuerdo firmado para traerlo, chocando esta postura con la que esgrimía García Pitarch. "Como le comenté a Suso, no conozco nombres, no lo conozco en profundidad. Ha tenido una buena tayectoria, luego ha jugado menos. Todo lo que sea un buen jugador es bueno que venga. Si el club ha trabajado en su fichaje es porque cree que puede sumar aquí. Si han decidido ir a por él como algo prioritario es porque nos puede aportar. Es una decisión de la secretaría técnica", ha afirmado en relación a Zaza.