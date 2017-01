Sin Gayà ni Fede Cartabia para Pamplona

Voro ha podido esta mañana hacer una convocatoria bien distinta a la que se vio forzado a confeccionar el pasado lunes para la Copa. Mañana en Pamplona el técnico del Valencia tendrá al menos una defensa con algo más de garantías (vuelven Aderllan Santos y Mangala) y un ataque en el que Nani volverá a ser la gran apuesta. Se ha vuelto a quedar fuera de la convocatoria Fede Cartabia, que el lunes pidió a Voro que no lo citara porque no se encontraba bien anímicamente; y al final no ha entrado Gayà que parecía estar ya totalmente recuperado.

Destaca a presencia de los canteranos Carlos Soler, Rafa Mir, Lato y Sito. El grupo, en el que no está Cancelo por sanción, lo forman 19 jugadores: Diego Alves, Jaume, Montoya, Mangala, Santos, Siqueira, Lato, Suárez, Parejo, Medrán, Enzo, Soler, Munir, Bakkali, Sito, Santi Mina, Rodrigo, Rafa Mir y Nani.