Mangala, Gayà y Nani ya están en condiciones de jugar y dan un respiro a Voro

valencia. Layhoon se ha empeñado en salir del despacho y bajar al barro. O al césped, para ser más exactos. Desde que llegó de Singapur y después de que el club decidiera darle el testigo de la dirección a Voro, la presidenta del Valencia no ha dejado escapar la oportunidad de acercarse a la Ciudad Deportiva de Paterna en cuanto ha podido. Tras el 1-4 del Celta, la dirigente ha estado presente en los dos entrenamientos que ha realizado el equipo. Ayer volvió a dejarse ver en la sesión de trabajo que hicieron los futbolistas.

Llegó cuando estos llevaban ya algunos minutos sobre el campo pero en lugar de mantenerse en la puerta de acceso como ha hecho alguna ocasión, optó por entrar a uno de los laterales. Se puede interpretar estos gestos, después de saber que ha depositado su total confianza en Voro, en un intento de incentivar a unos futbolistas a los que no les sentó nada bien que Cesare Prandelli dirigiera hacia ellos toda la presión con aquello del 'fuori'.

No fue, en cualquier caso, la presencia de la mano derecha de Peter Lim lo que acaparó esta mañana de Reyes, desangelada en Paterna, la atención. Tal y como está el equipo, que de un plumazo recupere Voro a tres de los cuatro futbolistas que pueden considerarse titulares (Gayà, Nani y Mangala) es motivo suficiente para aliviar de alguna forma el dolor de cabeza. Teniendo en cuenta que contra el Celta tuvieron que jugar como centrales Mario Suárez y el canterano Javi Jiménez, la incorporación de Mangala de manera definitiva al grupo supone un respiro importante.

Junto al central francés también es probable que esté el lunes en condiciones Aderllan Santos, pero en su caso conviene tener cierta precaución. Ayer, por ejemplo, el brasileño realizó la primera parte del entrenamiento con el resto de compañeros pero cuando estos se dispusieron a hacer ejercicios de ataque y defensa, ya con la disputa del balón y con más intensidad, Santos se retiró.

Todavía le quedan a Santos dos sesiones de trabajo por delante para saber si está o no en condiciones de jugar contra Osasuna. Por si acaso, Voro sigue contando con todo el grupo de chavales que parchearon el martes el equipo. Es decir, al margen de los Soler, Lato y Rafa Mir, siguen con el primer equipo Sito y Javi Jiménez. De hecho, Jiménez hizo pareja con Mangala, lo que invita a pensar que de llegar así al entrenamiento de mañana, tendría muchas opciones de jugar su segundo partido en Primera, pasando de esta forma Suárez a la medular. Voro no quiso dar excesivas pistas sobre cuáles son sus ideas para el once inicial de cara a Pamplona. Prefirió mezclar a la gente. Mientras, Garay pisaba el césped de la 'jaula' pero con poca intensidad.