Falta el último empujón

valencia. Sólo falta que el West Ham mande la documentación final para dar conformidad a la operación y que, de esta forma, Simone Zaza (Policoro, 25-6-1991) acabe de cerrar su maleta y coja el primer avión que salga para Valencia. El club de Mestalla se resistía anoche a dar por finiquitado el fichaje del delantero internacional italiano, con quien ya se ha llegado a un principio de acuerdo, como también está todo ya perfilado con el Juventus (cesión por unos 2 millones de euros más opción de compra que oscilará entre los 15 y 20 millones).

El West Ham jugaba anoche un partido contra el Manchester City de Guardiola, correspondiente a la tercera ronda de la FA Cup, y eso según admitían fuentes blanquinegras ha entorpecido el proceso. Es más, el Valencia barajaba la posibilidad de que hasta el próximo lunes no se pudiera dar oficialidad al fichaje, el primero que llegaría en este convulso mercado de invierno.

La intención de la dirección deportiva, no obstante, es la de traer a Zaza lo antes posible (así lo quería también el dimitido Cesare Prandelli), y descartando lógicamente el partido del próximo lunes en Pamplona, el siguiente compromiso que tiene que jugar el equipo es la vuelta de Copa del Rey contra el Celta el jueves. Para esa cita, y más con el 1-4 de la ida, se presume precipitado su estreno como blanquinegro, por lo tanto en el horizonte está el Valencia-Espanyol del domingo 15 a las 12 horas. Zaza se convertiría en el principal y gran atractivo de este importante encuentro de Liga, para el cual el club ya ha hecho un llamamiento a sus aficionados.

No obstante y pese a que desde Italia se daba prácticamente ya por confirmada esta segunda cesión de Zaza (en el West Ham no ha triunfado), en el Valencia preferían apostar por la prudencia. Hay que tener en cuenta lo que ha pasado con otro de los objetivos que tenía en mente García Pitarch. Obi Mikel, que salía gratis del Chelsea ya que acababa contrato en junio, acabó descartando la oferta del Valencia y decidió irse a China a ganar más de 8 millones de euros por temporada. El Valencia no puede ni de lejos competir a ese nivel.

Zaza, a quien Prandelli tenía depositada una gran fe no sólo por lo que puede aportar dentro del campo como jugador sino también lo que puede dar al vestuario, no será en cualquier caso la única cara nueva que aterrice en este periodo. Antes ya llegó Vinícius, pero del brasileño se tiene un concepto mucho menor y hasta cabe la posibilidad de que finalmente se pueda volver a marchar.

Más difícil está resultando el intento de García Pitarch de convencer a Evra para que acompañe a Zaza. El lateral zurdo de 35 años es el defensa que menos minutos lleva en lo que va de temporada del Juventus, pero de él se valora no sólo su aceptable estado de forma sino sobre todo su gran experiencia. No va a ser nada fácil que García Pitarch acabe convenciendo al futbolista, que parece empeñado en regresar al Manchester de Mourinho para acabar allí su periplo como profesional. De momento, está previsto que Evra no participe en el partido de este domingo que el Juventus tiene que jugar contra el Bolonia.

Lo que es evidente es que el Valencia parece dispuesto a recoger las peticiones que en su momento planteó Prandelli para enderezar el equipo: jugadores con experiencia a los que no les pudiera pesar la presión que se vive hoy en día en Mestalla. Evra y el propio Zaza, desde luego, encajaban a la perfección en ese perfil. No así Maksimovic, futbolista que García Pitarch por su juventud considera válido para el Valencia pero en un principio a partir de junio.

En medio de las conversaciones con el Juventus y con el sabido interés del Valencia en aumentar de efectivos su línea del centro del campo, la opción de Hernanes y Lemina prácticamente se dan por descartadas. El Juventus no parece dispuesto a desprenderse de ninguno de estos dos futbolistas, al menos en lo que afecta al Valencia, porque el Genoa sigue insistiendo en hacerse con el brasileño Hernanes.