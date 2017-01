Abdennour se deja querer por el Calcio y por la Premier

Aymen Abdennour está con la selección de Túnez pero sabe que puede salir del Valencia en este mercado de invierno. El Torino se interesó por él y ayer el central dejaba abiertas las puertas a una experiencia en Italia en declaraciones reproducidas por TuttoSport: «Es bueno que hablen de un jugador en el mercado. Estoy bien en Valencia, no quiero huir sino trabajar hasta que el equipo esté en una buena posición en la tabla. Si tuviera que irme, ojalá sea a un gran club. No he jugado nunca en Italia e Inglaterra y son dos campeonatos que me interesan».