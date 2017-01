El silencio de los padrinos de Lim

valencia. El 30 de noviembre de 2014, el entonces presidente ejecutivo del Valencia, Amadeo Salvo, colocaba en el ojal de la solapa de la chaqueta de Aurelio Martínez la insignia de oro y brillantes del Valencia Club de Fútbol. Ese mismo día, dos mitos del valencianismo como Españeta y Pepe de los Santos recibieron la misma distinción. Salvo todavía ejercía como escudero portavoz de Peter Lim, después de que el empresario valenciano alfombrara el camino durante el proceso de venta para que el de Singapur fuera la oferta elegida. Martínez recibió la insignia por su labor al frente de la Fundación del Valencia, un periplo que finalizó en el mismo momento que estrechó la mano de Layhoon Chan la noche del 24 de octubre de 2014 para oficializar que Bankia había dado el sí a la venta del Valencia a Peter Lim -el documento lo firmaron Zaragosí y Belda-. Previamente, Salvo y Martínez rubricaron los puntos de venta que debían de regir el traspaso del Valencia a un inversor. Los contratos, negro sobre blanco, demostraron que todo aquello se quedó en papel mojado.

Aurelio Martínez y Amadeo Salvo, sin que el orden de los factores altere el producto, encabezaron la venta del Valencia al magnate de Singapur. El empresario lo hizo encabezando la operación, actuando de estilete contra el máximo acreedor y liderando la salida de la masa a la calle para llevar la operación a un callejón con una única salida: Meriton. Salvo alimentó el miedo entre los miembros del patronato, de los que muchos lamentan hoy por las esquinas su voto favorable a Lim cuando en su día dieron el sí para liberar la angustia.

Antonio Paños, que era el enlace con Bankia, se marchó días antes de que Salvo anunciara el 22 de diciembre en sociedad a Lim. César Belda y Emilia Adán lo hicieron poco después. Tras la primera votación a favor de Lim en el Valencia Palace el 17 de mayo de 2014, fueron Juan Mercé, Eva Turanzo e Isabel Farinós los que ya no quisieron ser cómplices en un proceso repleto de carencias.

Aurelio Martínez, con un perfil muy alejado a la personalidad de Salvo, transitó en todo momento con su carta de dimisión manuscrita en el bolsillo de la americana. Un papel que aireó a finales de mayo de 2014 ante la tribuna de Mestalla en una asamblea multitudinaria para explicar las bondades de Lim. Aquella en la que se dijo que Bankia y Meriton estaban obligados a entenderse.

Proceso de descomposición

Hoy, con el titánico proyecto de Lim naufragando tras chocar con el iceberg deportivo, ni Salvo ni Martínez, los dos padrinos de Meriton, se han pronunciado para radiografiar un club que está en pleno proceso de descomposición dos años y tres meses después de que se presentara en sociedad como una de las mayores transacciones del fútbol mundial.

El silencio de los dos máximos valedores de Meriton es sintomático. Aurelio Martínez dirige desde mediados de agosto de 2015 la Autoridad Portuaria del Valencia. El expresidente de la Fundación, antes de liderar una de las cuatro patas del proceso de venta, fue cargo socialista en distintas administraciones. El cambio de Consell en mayo de 2015 le abrió el despacho del Puerto -aunque la decisión es del Gobierno la postura de la administración autonómica siempre es ascendente- para sustituir a Rafael Aznar. Desde entonces, las palabras de Aurelio sobre Meriton han sido escasas. Tan sólo se pronunció para ratificarse a favor de Lim al inicio de la pasada temporada y para cuestionar la salida de Amadeo Salvo del club.

LAS PROVINCIAS se puso ayer una vez más en contacto con Aurelio Martínez para ver recabar su opinión sobre la crisis institucional y deportiva que vive el Valencia. Martínez, que ha calificado de «chollo» en más de una ocasión la aparición de Meriton, declinó con la habitual exquisitez la propuesta para no avivar la preocupante situación que vive la entidad.

El expresidente ejecutivo del club, Amadeo Salvo, tampoco se ha pronunciado sobre el momento. Este periódico también ha intentado periódicamente recabar la opinión de uno de los personajes clave en la venta del Valencia a Meriton. Amadeo Salvo también ha declinado con educación pronunciarse sobre el devenir de los acontecimientos.

Salvo se dedica ahora mismo a la empresa familiar Power Electronics, que mantiene su política de expansión por diversos países. De hecho, ahora mismo patrocina el Toyota de Nani Roma, uno de los pilotos favoritos a hacerse con el Dakar que se disputa estos días en tierras sudamericanas. Además, compró en 2015 el UD Ibiza, con el objetivo de reflotar el fútbol en la isla. La única aproximación pública sobre la opinión de Amadeo Salvo en estos momentos es la que aporta su hermano Lalo en las redes sociales, donde insiste que el expresidente siempre está en disposición de ayudar al club.

La última vez que Amadeo Salvo se puso delante de un micrófono para ofrecer su postura sobre el Valencia fue en febrero de 2016. El empresario convocó una rueda de prensa en el mismo hotel donde se votó la venta a Meriton. «El señor Lim no es un problema, es una solución. El único que tiene derecho a equivocarse es Peter Lim. Nosotros le tenemos que decir con tesón: este no es el camino. No decirle ladrón ni sinvergüenza que está robando el dinero. Vamos a dejarnos de esto porque veo el club del pasado. No podemos matar al que me da de comer. No ha cometido ninguna irregularidad. Vamos a decirle en qué se equivoca. Que abran bien los ojos porque volver a dejar entrar a todo aquello del 2009 nos va a llevar otra vez a las guerras entre nosotros mismos».

Estar sin estar

En aquella comparecencia, se le preguntó si estaba dispuesto a volver al club. «Lim no me ha pedido nada ni espero que me lo pida, no hay nada. Uno puede contribuir también desde fuera. Mi vida está en otro lugar. A mí Lim jamás me echaría del Valencia, jamás. Podía haber seguido de consejero. Donde estoy no puedo estar a medias», apuntó.

Desde aquel día, tras una rueda de prensa que dejó una sensación insípida ya que se esperaba más del expresidente, Salvo se ha mantenido en el más absoluto de los silencios. Se le ha visto en público junto al también exconsejero Manuel Peris en el palco que tiene en Mestalla y en privado en alguna comida junto a Kim Huat Koh, ejecutivo del club. Los rumores sobre la vuelta del expresidente engordan en los momentos de crisis pero en el club nadie ha movido ficha para el regreso de Salvo.

De hecho, cuando la situación deportiva era notable -el equipo encaraba la Champions- un sector de la grada pitó la decisión de Meriton de mantener a Nuno y prescindir de Salvo y Rufete. Aquello fue el inicio de todo.

La presidenta del Valencia, Layhoon Chan, anunció en una entrevista concedida a LAS PROVINCIAS el año pasado que la idea de Meriton era encontrar un perfil valenciano para encargarle la gestión del club mientras la propiedad se mantenía a un lado y se dedicaba a disfrutar del equipo de fútbol. Un deseo que no se ha materializado al tiempo que Layhoon Chan pasa sus peores momentos en el palco de Mestalla.