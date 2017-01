Gabinete de crisis con Layhoon

Por la mañana dejándose ver en el entrenamiento y hablando con Voro, y a mediodía un largo almuerzo pesado de digerir con consejeros y patronos. Tras la embestida del martes por la noche en Mestalla de la propia afición, la presidenta de la entidad, Layhoon, no tuvo más remedio que celebrar, después de dos años al frente de la entidad, su primer gabinete de crisis. Nunca bajo este nuevo 'régimen' accionarial había estado el Valencia en esta delicada situación y nunca un día después de un doloroso 1-4 de Copa se habían visto las caras el dueño (aplicándole este concepto a Layhoon porque ella así lo reitera) y los miembros del primer escalón valencianista.

Tampoco es que el club pueda presumir hoy en día de tener muchos consejeros residentes en Valencia, pero al menos los habituales (sólo faltó Kim Koh que tampoco estuvo en Mestalla el martes) acudieron, es decir: Anil Murthy, Juan Sol y Auxiliadora Borja. A esta excepcional cumbre se unieron dos de los tres miembros 'locales' del patronato de la Fundación: Salvador Martínez y José Luis Zaragosí (Salvador Belda no acudió porque se encontraba fuera de Valencia).

«Hemos salido satisfechos y muy, muy tranquilos. Siguen teniendo las ideas muy claras y lo quieren sacar adelante», confesaba uno de los asistentes al poco de salir del restaurante. Después de lo que ocurrió en Mestalla el martes, con un amplio sector de la afición en llamas contra Peter Lim, incluyendo también en sus protestas por primera vez a la presidenta y a García Pitarch, la preocupación era patente no sólo entre los consejeros sino también entre los patronos. Fue significativa ver la imagen del palco, minutos después de haber acabado el encuentro, con todos los que acudieron a la comida de ayer sin poderse creer lo que acababan de presenciar sobre el terreno de juego. Así, inmóviles, estuvieron varios minutos. Bueno, todos no se quedaron petrificados y sin habla porque Layhoon desapareció después de despedirse fugazmente de los dirigentes del Celta, con la intención de bajar al vestuario.

El descalabro deportivo y el evidente malestar social encendió las alarmas y los directivos 'valencianos' fueron los que trasladaron la intención de conocer de manera más cercana y profunda qué estaba pensando la propiedad para revertir la caótica situación en la que se ve envuelto el equipo. La preocupación y la desazón es más que evidente.

Dos cuestiones parece que calaron ayer en la mayoría de los presentes. Que Peter Lim sigue empeñado en mantener vivo al Valencia -al menos para evitar la amenaza del descenso- y que este levantamiento de la afición contra ellos no les hace titubear lo más mínimo en su propósito.

Críticas como 'menú'

Según varias de las versiones, Layhoon escuchó las críticas y puntos de vista que consejeros y patronos le hicieron ver sobre las cuestiones que más están perjudicando a la entidad. La presidenta, de hecho, ya admitió en la pasada Junta de Accionistas que Meriton había cometido errores en la gestión y durante este almuerzo les hizo ver de nuevo esta postura.

Aunque el Valencia optó anoche por no dar ninguna trascendencia a la reunión, de momento lo que se ha trasladado desde la propiedad es que Voro mantiene la confianza para intentar enderezar al equipo, a la espera de que la dirección deportiva consiga fructificar alguna de las negociaciones. Que vaya Voro a aguantar hasta final de la temporada o no es algo que el Valencia, e incluso él mismo, han evitado comentar. Si vuelven a llegar los resultados negativos de inmediato surgirán las dudas, como ocurrió con Ayestarán.

De cualquier forma, la corriente que se ha desatado tras esta crisis deportiva pidiendo que Peter Lim abandone el Valencia no tiene cabida en las ideas que maneja Meriton. Al menos lo comentó Layhoon, que llegó a reiterar a los presentes su idea de sacar a flote el Valencia no sólo por cuestión profesional sino casi ya por un aspecto personal. Este último apunte es lo que todavía no ha calado entre la afición, que ha ido con el paso del tiempo perdiendo no sólo la confianza en las palabras de Layhoon sino también la empatía que al principio podía existir con ella. «Los mismos que les dieron la bienvenida son ahora los que piden que se vaya», decía ayer un expresidente molesto por la situación.

La idea general con la que se fueron los directivos es que Meriton sabe de la dificultad pero lo quiere sacar adelante.