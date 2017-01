Voro apeló al refranero para explicar lo que ocurrió en Mestalla frente al Celta: «A perro flaco todo son pulgas». Así intentó analizar la derrota que él mismo tildó de «dolorosa» en el partido de ida de una Copa a la que todo apunta que el Valencia dirá adiós dentro de una semana: «Debemos tener en cuenta en primer lugar las precarias situaciones con las que hemos afrontado del partido. Es un resultado muy duro, el equipo estaba con muchas bajas. Encajas tres goles en tres llegadas, primero un penalti y luego el segundo de rebote, esto se convierte en una losa para poder competir el resto de partido. He visto a los jugadores nerviosos porque les ha podido la situación».

Sin embargo, el entrenador de l'Alcúdia, que toma las riendas del Valencia por quinta vez, está convencido de que puede «revertir» la situación junto a su vestuario y que en esta ocasión será más que una interinidad: «Yo estoy a disposición del club y éste me ha transmitido total confianza. Lo que tenga que venir, vendrá. Ahora me preocupa el Valencia, los jugadores, la situación que tenemos y darle la vuelta porque el lunes tenemos un partido muy importante. Me siento capacitado para sacar esto adelante junto a los futbolistas. Es difícil decirlo hoy, pero sigo pensando lo mismo. Desde ya tenemos que pensar en el partido contra Osasuna porque necesitamos los puntos. La Copa del Rey ya no es para nosotros».

Voro afirmó que Layhoon y García Pitarch «bajaron al vestuario pero sin palabras porque en estos casos sobran» y realizó un paralelismo entre la ocasión que cogió el timón del equipo tras la marcha de Koeman en que el Valencia también se encontraba al borde del descenso y ahora: «Las dos situaciones son muy complicadas. Lo peligroso de aquella vez es que sólo quedaban cinco partidos y en esta queda toda la segunda vuelta y tres partidos más. Yo soy optimista. Nos queda mucho para revertir esta situación».