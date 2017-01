El pueblo se levanta contra Lim

Tras el cuarto gol del Celta, un padre alzó a su niño en brazos en la tribuna de Mestalla y lo dirigió al palco: «¡Y ahora qué le digo yo a mi hijo!» Un gesto de rebeldía y desesperación ante la catástrofe a la que Meriton ha llevado a un Valencia casi centenario. El año nuevo dio continuidad al drama de 2016. El 25 de octubre de 2014, la Grada de la Mar dibujó un mosaico de pleitesía a Lim. «Benvingut Peter», se podía leer en azul sobre fondo anaranjado. Aquello formó parte de la agenda de fastos para recibir a aquel que patrocinaron como el salvador del Valencia. Al mesías de Singapur que iba a llevar de cabeza al club de Mestalla a levantar una Champions. El cabecilla de la mayor transacción del fútbol mundial. Dos años y casi tres meses después, el pueblo de Mestalla se alzó ayer con orgullo harto de la mentira encadenada que ha llevado a su equipo a la mayor catástrofe deportiva de su historia. Prandelli lo dijo en su huida: el fútbol no son números, es pasión. García Pitarch, que se quedó en el cargo tras el amago, lo dijo también casi sin decirlo. Lim ha puesto dinero y Lim es un ignorante futbolístico. Axiomas del actual Valencia.

Los días de cortesía de Mestalla con el asiático terminaron ayer antes del minuto veinte de la primera parte. En el momento en el que Wass marcó el tercer gol para un Celta que tiene los dos pies en la siguiente ronda de la Copa. La mecha prendió en la Curva Nord, como siempre, y en esta ocasión ya no hubo división de opiniones. La presidenta, Layhoon Chan, que encarna altiva la figura de Lim en Mestalla -así lo dijo ella- soportó por primera vez esa cantinela que siempre es una sentencia en Valencia. El estribillo más temido por la propiedad afloró en toda su esencia: «Peter vete ya, Peter vete ya». Gary Neville dijo en su día que sabría cuando Mestalla pediría su cabeza. Fue también ante el Celta en Liga... y se la cortó. Ayer, Lim conoció también su sentencia. El de Singapur es el dueño de las acciones pero ahora mismo es non grato en su propiedad, que no su casa.

Ficha Técnica 1 Valencia Domenech, Cancelo, Mario Suárez, Jiménez, Siquiera; Enzo Pérez (Carlos Soler, m.46), Parejo, Medrán (Bakkali, m.60), Santi Mina, Munir y Rodrigo (Rafa Mir, m.79)

4 Celta de Vigo Sergio, Hugo Mallo, Roncaglia, Cabral, Marcelo Díaz; Radoja, Pablo Hernández (Pape Diop, m.78), Jonny, Wass (Sisto, m.84), Bongonda y Aspas (Guidetti, m.72) Árbitro: Estrada Hernández (C. Catalán). Amonestó por el Valencia a Medrán, Munir, Siqueira y Enzo Pérez, y por el Celta a Sergio

Una música coral que contó con un ensayo previo a las puertas de Mestalla antes de que comenzara el partido. La convocatoria de la Curva Nord reunió a más de medio millar de seguidores apostados tras una pancarta: 'Lim go home'. Tras el encuentro, la tropa ya se puede considerar legión.

El partido duró dos minutos. El tiempo en que Iago Aspas marcó el primero tras un penalti cometido por el debutante Javi Jiménez. El chaval no tuvo la culpa. Tan sólo trató de enmendar el imperdonable error de Enzo Pérez, del capitán, del chico que costó 25 millones de euros y que perdió el balón como un querubín en un campo de tierra. A partir de ahí, un despropósito absoluto. Una vergüenza. A los veinte minutos el Valencia ya perdía por 0-3. Los otros dos tantos, por obra y gracia de los despistes de Joao Cancelo. Un chico que no sabe defender, que es incapaz de ser un buen lateral derecho y que es un ramillete de carencias. Tan sólo tiene dos alternativas: el extremo o el Barcelona. Cualquiera de las dos mejorarán al Valencia. Dejar a Montoya en el banquillo hoy en día es un atrevimiento. Un error de bulto que se paga.

Voro, con la mirada perdida apoyado sobre el techado del banquillo, maldecía en silencio su suerte. Meriton le ha encomendado la labor de apagafuegos con una pistola de agua como armamento. En su debe se puede contabilizar a Cancelo, Siqueira o Enzo, pero al final son detalles sin importancia en ese manicomio en el que desde Asia han convertido al Valencia. El de l'Alcúdia es hombre de club, inmenso, y en ese expediente no hay sitio para reproches.

Jiménez y Suárez hacía lo que podían en el achique de agua y Parejo trató a balón parado de abrir una puerta de emergencia que no llegó en la primera parte. La entrada de Carlos Soler dio sentido. La ausencia de Enzo Pérez, alivio. Lo del argentino es inadmisible. El canterano hoy en día es imprescindible. Propone, pide y actúa. De cara, muy de cara, y con el desparpajo y el hambre que se necesita para evitar el descenso, que es hacia donde se dirige el Valencia si no se remedia. El equipo al menos compitió y jugó al fútbol en la segunda mitad. Soler tuvo la culpa. Gol de Parejo de penalti y el de Guidetti para la anécdota.

El Valencia tiró la Copa. Una competición que sirve para soltar lastre de cara a la salvación en Liga. No es un drama abandonarla. El problema fue cómo la lanzó por la borda, de la forma más triste posible. Con tres goles en veinte minutos y una imagen lamentable.

Críticas a Suso y los jugadores

Los cánticos contra Lim arrastraron al director deportivo, Jesús García Pitarch: «Suso, canalla, vete de Mestalla». Un cántico muy duro contra el responsable de la confección de la plantilla. García Pitarch, que estuvo a rebufo de Layhoon Chan tras el partido, ha ganado el pulso con Prandelli frente a Meriton pero ahora mismo es diana para la afición de Mestalla, más cercana a la figura del italiano pese a la huida del técnico. Para Pitarch la presión de Mestalla puede ser un calvario. La plantilla cada día confirma que está descompensada. Con Mendes y sin él.

La afición, que abandonó en masa la grada antes de que terminara el partido, se esperó para hacer flamear pañuelos, pedir la marcha de Lim y cuestionar todo aquellos que tiene que ver con Meriton. La protesta siguió en la calle, de frente a la puerta de autoridades con el cordón policial para apaciguar los nervios. Murthy aguantó el chaparrón en el palco y los jugadores la tensión al salir. La vida nueva tiene que empezar de forma obligada en El Sadar.