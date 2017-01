Pitada y sangre fría sin brazalete

Por desgracia, son muchos los partidos en los que Parejo tiene un apartado especial. Desde su intento de salida de este verano para el madrileño esta temporada se ha convertido en un via crucis particular. Mucho tendrán que cambiar las cosas para que el club de Mestalla y Parejo no finalicen este próximo mes de junio su relación. Ayer, de nuevo la afición le mostró su descontento por ese vídeo grabado en una discoteca de Madrid en la que el centrocampista se lo pasaba en grande con una cachimba en una mano y una copa en la otra. Pitada al canto. A Parejo le pilló el anuncio de su presencia en el once mientas posaba con el resto de compañeros para hacerse la foto. Lo hacía en una de las esquinas de la habitual formación, casi deseando escapar de ese momento y corretear a su bola por el césped mientras le caía el chaparrón. No es la primera vez que Mestalla le abronca.

Ahora bien, esta vez el público fue inteligente. Pitada de castigo y a jugar. No se volvió a repetir el descontento a lo largo de los 90 minutos. Sobre todo porque Parejo, a quien Voro había dado de manera inteligente un capotazo en la víspera, fue de los pocos que cuando peor estaba el equipo en el primer tiempo no se ocultó. No es que le salieran genial las cosas pero el 10 valencianista quiso en todo momento participar. Conforme iba alimentando su marcador particular el Celta, lo de asumir responsabilidades empezaba a ponerse cuesta arriba. No fue nada fácil intentar ayer hacer el trabajo. Al madrileño se le pueden reprochar muchas cosas (por algo se le abrió un expediente sancionador por parte del consejo) pero nunca se le pueden reprochar ramalazos de valentía. A ver quién es el guapo que con 0-3 en el marcador, con la grada caliente y asqueada, asume la obligación de coger el balón y lanzar un penalti. Parejo no se lo pensó. Es verdad que tiene sangre de horchata, pero también la tiene fría. Lo ejecutó a la izquierda de Sergio Álvarez, engañándole por completo. Lo podía haber lanzado otro porque si Parejo llega a mandarla fuera o el meta le adivina la intención, le hubiera podido caer la mundial.

Marcó el único gol de su equipo y el cuarto en su cuenta particular en lo que llevamos de temporada. Los cuatro que suma los ha logrado desde el punto de penalti.

Y otra cosa quedó clara ayer. Ha perdido el rango de segundo capitán. Cuando Voro retiró a un desafortunado Enzo Pérez al descanso para que entrara Carlos Soler, en lugar de ponerse Parejo el brazalete lo llevó Jaume Doménech. Hasta cierto punto la medida puede ser interpretada como lógica, al tratarse de un futbolista que ha levantado el malestar del club y de los aficionados. Pero el Valencia, si uno echa la vista atrás, ha tenido en los últimos tiempos futbolistas que han llevado también el brazalete (otra cosa es ser capitanes) y que han sido a la vez protagonistas de hechos vergonzosos. Lo llevaron en alguna ocasión los Éver Banega y Miguel.