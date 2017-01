Fede Vive su desplante casi de incógnito en el palco

Fede Cartabia y su particular desplante fue ayer centro de muchos comentarios por parte de los aficionados. El futbolista, que le dijo el lunes a Voro que no le incluyera en la lista porque no se veía 'anímicamente en condiciones', apura sus días como jugador del Valencia. Al margen de la proposición de sanción y el malestar que hay en el club por su actitud, su presencia en el palco pasó casi desapercibida para los aficionados. Bien abrigado, apenas se veía bien su cara en la butaca que ocupaba, junto a sus todavía compañeros.