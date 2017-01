Debacle en Mestalla

HI HA UNA MÍNI LLIGA D'EQUIPS que sempre han estat amarrats al poder de l'estat: R. Madrid, que eñ´s l represrntat màxim de canbalatxe, després hi ha equips com el Depor, el Sevilla, l'Hèrcules d'Alacant...i el nostre València CF que és el germanet bovo de tot aquest conglomerat.

Avui ens ha pegat de valent un equip que és senyera de la Galícia amb personalitat, amb pedrera, amb sentit de l'honor i de la dignitat que el Depor no enté. Estic pensant que el Llevant podria ser el digne representant d'aquest País, o el Vila-real que té una afecció que els de la Curva Nord, no poden ni somniar. Bona nit.



Los gritos de Lim vete ya no se escucharon en Singapur y harán lo posible para que el chino no se entere. No puedo entender que G.Pitarch , no tenga vergüenza deportiva y siga ahí ,todo por un salario que no quiere perder. Los chinos no tienen nuestra mentalidad pero el que presume y mucho de ser de la Pobla,debería de tener más dignidad que la que está demostrando . Esto no lo arregla ni San Salvador....

Mucho gritar, pero ninguno puso pasta a la hora de la verdad. Ha tenido que venir un chino para que no embargaran al club, al campo y hasta las fichas de los jugadores. O es que ya no os acordáis de la deuda que se llegó a tener??

primero que nada tengo que decir que el furbol no me gusta, primero porque son unos mercenarios del dinero, galfos compulsivos y endiosas por la gente que los sigue.

Pero a parte de todo esto, tengo amigos, que por cierto no lo entiendo, son acerrimos al futbol, muy buena gente, y padecedores de su equipo de toda la vida. Y no hay derecho que un atajo de vividores singuerguenzas hagamn eso con la afición.

De los post que mi amigo Pablo me ha borrado, dije en su día lo que pensaba de la venta del club a los orientales, y por desgracia no me he equivocado en casi nada.

Si un presidente fuera eso, presidente, ahora los tendría corriendo por lo menos 50 km. para comprobar si aprendian lo que es sufrimiento, eso mismo que estan pasando los acerrimos seguidores.

El Valencia ya esta en segundo y no hay nadie que lo salve, y menos sus seguidores





El problema de fons del València és que amb trenta mil socis no es poden fer miracles. Per a ser un club gran i poder fitxar a figures que fiquen gols, sense haver de vendre-ho als xinesos, cal fer alguna cosa semblat al Barcelona que som més de cent mil socis. Hi ha massa afeccionat del valència, però des del bar, prenent-se un cinquè.

¿Cuántos socios tiene el villarreal y dónde está en la tabla? 18.000 socios. Más que al Madrid o el Barcelona podríamos mirar a nuestros vecinos más cercanos...



Pero el Villareal, ha tenido mejores directivos de siempre. No se puede ni comparar, son manzanas con patatas.

la primera verguenza del 2017 y es que creo que estos jugadores ya estan de vuelta de todo en el valencia e igual les da ya todo igual . estos jugadores lo unico que quieren es que llegue el dia 1 de cada mes que termine como sea la temporada . y haber si al empezar la otra los venden o cenden a otros equipo que lo que tenian que hacer en el valencia ya lo han hecho

Buenos dias soy vuestro tiru autentico . lo unico que podemos decir es que no hay ninguna sorpresa . podemos agradecer a personajes populistas como salvo , Martinez y insa de estar en esta situacion . son ellos que nos metieron en este mas de mentiras y en este desastre letal . el vcf esta muerto y para anos . esto es mas que podrido . el vcf esta muerto en todas sus bases . no hay nada mas que decir . yo el tiru lo habia predicto hace mucho tiempo . el vcf nunca sera el Manchester , barcelona , milan o madrid . hemos muerto por creer a fantasmas . lo mejor es ir a segunda division , tirar y cerrar la puerta todos estos populistas charlatanes , reconstruir un vcf en todas su bases lo peor no a llegado aun a nuestro valencia palabra de vuestro tiru .