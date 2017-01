Voro inicia el reto más extraño de la historia

valencia. No necesita traductor, se le nota el acento de la Ribera Alta, nadie duda de su honestidad y es de los que cuando era pequeño (antes de los setenta) lucía con orgullo una camiseta blanca con el escudo del Valencia que su madre le había cosido en el pecho. Ese es el nuevo entrenador del Valencia hasta que los resultados digan lo contrario. A Voro le ha tocado otra vez (la quinta) coger el volante del proyecto, en este caso el más extraño e incierto de la historia del Valencia. Y esta noche ante el ordenado y efectivo Celta emprende Voro y su desorientado grupo el camino de la Copa, todavía con el aturdimiento general provocado por la estampida de Prandelli y el cruce de acusaciones entre el italiano y el club.

Cuando Enzo Pérez dijo hace ya varias semanas aquello de que el Valencia había tocado fondo, el argentino se quedó bastante corto. La última aportación ha llegado de un compatriota del capitán. Fede Cartabia decidió ayer bajarse del barco. Otro que se va. El 'fuori' que tanto pregonó Prandelli ha adquirido en los últimos días un significado diferente al que pretendía el entrenador. Acabado el entrenamiento, Fede Cartabia fue a hablar con Voro y le dijo que no está para jugar un partido con el Valencia. Así de sencillo. Tampoco es que sea algo trágico, porque a decir verdad casi se agradece que el futbolista haya optado por dar el paso en lugar de callar y salir al terreno de juego a pasearse. Tampoco se podría esperar mucho más de un futbolista lleno de altibajos pero al que curiosamente García Pitarch quiso tiempo atrás renovar. El fútbol tiene estas cosas tan enrevesadas, algo que debe ser difícil de entender para gente como Layhoon (ayer fue a Paterna) Lim, que de fútbol han demostrado saber bien poco.

Voro, con esa naturalidad que le caracteriza y que en este club desde hace tiempo se echa en falta, explicaba lo de Fede Cartabia. «Cuando ha terminado el entrenamiento me ha dicho que anímicamente no está. A última hora hemos llamado a Sito. Es un tema que tendrá que hablar con el club. Quiero que los 18 convocados estén dispuestos a darlo todo. Quiero jugadores comprometidos». Fede Cartabia (2 partidos titular y ninguno completo esta temporada) acaba contrato en junio y ahora negocia su salida. El Deportivo le espera.

Lo de Fede debe ser considerado un borrón más dentro de las sorpresas que depara cada día este Valencia. Ver a Voro en el banquillo, a quien Prandelli quiso eliminar incluso de su función como delegado, ya es de por sí una muestra de profunda anomalía. «Yo tengo claro que mi faceta es otra y yo no busco ser entrenador aquí», decía hace apenas tres meses. Ahora, a Voro le ha tocado ingeniárselas para demostrar que es un hombre de palabra al mismo tiempo que demuestra su dedicación al club. Cuando se le pregunta por qué ha cambiado su planteamiento (no tiene fecha de caducidad por el momento) responde: «Cuando me llamaron el viernes me ofrecieron toda la confianza a diferencia de otras ocasiones. Es motivo de orgullo. Creo que puedo aportar algo de solución».

Llega el Valencia a esta cita copera seriamente dañado en cualquiera de los frentes. Y son los futbolistas los únicos que a día de hoy pueden empezar a aliviar la agonía permanente que sufre la afición. A ellos les dedicó Voro ayer casi una hora de charla antes de saltar al campo de entrenamiento. «La plantilla que tenemos es mejor de lo que los resultados dicen. El fútbol es muy complejo. Hay dinámicas que se tuercen. La culpa no sólo la tienen los jugadores, la tenemos todos los que estamos aquí. Tenemos plantilla para poder competir y salir de esta situación».