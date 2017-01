Parejo volverá a jugar en Mestalla después del polémico vídeo

No es la primera vez que Dani Parejo tiene que enfrentarse a una de sus particulares 'rampas' en Mestalla. Al centrocampista le toca en esta ocasión saltar al terreno de juego después de protagonizar un vídeo polémico en el que se le veía fumando y con una copa en la mano. El centrocampista pidió disculpas y aclaró que lo hizo en su día de fiesta y sin que hubiera al día siguiente entrenamiento. Prandelli decidió dejarlo fuera del partido contra el Leganés e incluso se le dio permiso para que no pisara el palco. Los jugadores tienen la obligación de ir aunque no estén convocados, aunque el italiano se inventó que no estaban forzados. Ayer, Voro trató de proteger al futbolista consciente de cómo está de precaria la situación. «Parejo está en la lista, es un jugador que ha cometido un error, él lo sabe. Tiene que aprender. No se le puede martirizar por eso. Si fuera el entrenador del equipo contrario, me gustaría que Parejo no estuviera en el terreno de juego. Ha aportado mucho. Si tiene que jugar lo veo capaz de manejarse en esta situación y rendir». Habrá que ver cómo lo recibe la afición de Mestalla. El club inició el expediente para sancionarlo.