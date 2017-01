Sin los cuatro centrales y la pareja para Jiménez y Suárez o Enzo Pérez

Para que a este estreno de Voro no le falte de nada, el Valencia se ha quedado sin centrales para este partido. Ninguno de los cuatro está listo. Está Abdennour concentrado con Túnez; Garay lesionado desde el partido contra el Málaga y sin pisar todavía el césped; Mangala acusando una recaída y fuera de combate por el momento y Aderllan Santos que, como no hay parte médico del club (todo lo contrario que el Celta que informa al detalle de sus bajas), ha pasado de estar entre algodones en el entrenamiento del domingo a ver hoy definitivamente el partido desde la grada. El objetivo en su caso es recuperarlo al menos para el desplazamiento a Pamplona. Curiosa la importancia ahora de Santos. Además, está el caso de Gayà, que tiene tocada la clavícula. Ante este panorama, a Voro no le ha quedado otro remedio que contar con el central del filial Javi Jiménez y buscar un parche para el otro puesto en el centro de la defensa. Ayer ensayó con Mario Suárez, que debería ser el que aportara la experiencia que le falta al joven Jiménez (11-3-1997) y que ya estuvo en el banquillo en el partido de vuelta contra el Leganés. La otra posibilidad sería la de alinear en la defensa a Enzo Pérez, que ya ha actuado en alguna ocasión en esa demarcación