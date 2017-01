Berizzo: «Nuestro gran inicio obligó al Valencia a exponerse»

El entrenador del Celta de Vigo, Eduardo Berizzo, señalo tras la victoria de su equipo por 1-4 en Mestalla en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey, que pese a la importante renta obtenida no quiere relajación en los suyos en el encuentro de vuelta.

"Nuestro gran inicio nos hizo estar seguros y al Valencia no, le obligó a exponerse mucho y así llegó el cuarto gol. El resultado habla de nuestra contundencia en ataque y solvencia defensiva. El 4-1 no nos relajará ni esperamos con suficiencia la vuelta, la prepararemos de la misma manera que éste", señaló.

"El inicio del partido nos benefició notoriamente. Los primeros 18 minutos, con el penal y los dos goles siguientes nos pusieron el partido muy de cara ante un rival que necesitaba la victoria y tuvo que jugar a contracorriente", añadió.

"No me siento en cuartos, es un resultado muy conveniente pero de ninguna manera es definitivo, porque cuando piensas así, las cosas que no quieres que sucedan comienzan a suceder", prosiguió.

El entrenador argentino reconoció que marcar cuatro goles fuera de casa es "muy importante" y señaló que la situación que vive el Valencia y el nerviosismo por las críticas desde la grada se trasladaron al campo.

"La atmósfera y la contundencia del marcador inicial colaboraron a esa tensión y se transmitió al campo. Es impensable que se pueda desconectar del ambiente. Creo que ir 0-3 a los 18 minutos es una mala noticia para cualquiera por fuerte que sea anímicamente, pero nuestro rival cuenta con buenos futbolistas que pueden hacer daño en cualquier momento y nos exigirá un buen partido en Vigo", concluyó.