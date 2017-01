Voro: «Creo que puedo aportar la solución»

Voro tiene suficiente experiencia para lidiar con situaciones complicadas. La diferencia esta vez con las cuatro anteriores veces en las que había cogido el equipo es que sabe que si la cosa sale bien, el Valencia lo mantendrá hasta junio. El valenciano, por ello, se ha limitado a admitir que no se plantea metas más allá del partido que mañana enfrentará al equipo ante el Celta en Mestalla. “Me ofrecieron toda la confianza y a diferencia de otras ocasiones, cuando me cecían que era para un partido o para tres días, el club me ha transmitido total confianza. Es motivo de orgullo, que el club piense en mí. Es una gran responsabilidad que asumo. Creo que puedo aportar algo de solución, si no hubiera dicho no desde el primer momento. Marcarme plazos… para mí lo más importante es mañana. Tenemos una competición que nos gustaría seguir. Mi cabeza está en ese partido. No me preocupa lo más mínimo. Destaco la total confianza que me han mostrado desde el primer momento”.

Considera Voro que la propiedad está muy sensibilizada con lo que está pasando esta temporada. Capote de su parte para la presidenta. “Ahora mismo acabo de estar con ella. Ella pone todos los medios para que funcione. El fútbol no es fácil. Buscan las soluciones, están preocupados, lo detecto, lo palpo, no es un postureo. La situación se ha complicado. No voy a entrar en las razones del entrenador para marcharse, no es muy habitual. Hay que afrontar los acontecimientos a pecho descubierto”.

Mañana volverá a jugar Parejo en Mestalla después de que el centrocampista no estuviera en la última convocatoria después del famoso vídeo en el que se veía disfrutando en una discoteca. Voro ha hablado sobre el futbolista. “Es un jugador que ha cometido un error, él lo sabe. Tiene que aprender. No se le puede martirizar por eso. Si fuera el entrenador del equipo contrario, me gustaría que Parejo no estuviera en el terreno de juego. Ha aportado mucho. Si tiene que jugar lo veo capaz de manejarse en esta situación y rendir”.

Voro ha preferido evitar comentar cualquier aspecto relacionado con las entradas y con las salidas. Lo que sí ha recalcado es la capacidad de este grupo de jugadores. “Hay dinámicas que se tuercen. Los jugadores no son los únicos, hay más. Implica a todos los estamentos. La culpa no sólo la tienen los jugadores, la tenemos todos los que estamos ahí. No podemos culpar única y exclusivamente a los futbolistas. No podemos quedarnos con eso. Tenemos plantilla para poder competir y salir de esta situación”.