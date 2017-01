«Hay gente que siente el escudo y puede sumar para ayudar al Valencia»

Juan Sánchez Moreno (Aldaia, 15 de mayo de 1972) es un tipo honrado. Hay matices que se perciben con un apretón de manos. Representa la esencia de una cantera como la de Paterna. Nunca hizo ruido pero siempre fue necesario. Sánchez siempre sirvió a su club. Estos días de vacaciones navideñas enseña a los más jóvenes en el campus que lleva su nombre en Aldaia. Jugó en el Valencia y en el Celta, dos equipos que se juegan esta semana la ida de los octavos de Copa.

¿Los chavales le preguntan por el Valencia?

Sí, siguen mucho al equipo. Son pequeños, a mí no me han visto jugar, pero sí que te pregunta por los goles que marqué o por la actualidad. Es evidente que el Valencia pasa un mal momento.

Para doctorarse en el Valencia tuvo que curtirse en Mallorca y Vigo.

Echo la vista atrás y creo que fue lo mejor. Yo quería estar en el Valencia siempre. Metí siete goles entre Liga y Copa y piensas que te vas a quedar. Me marché cedido al Mallorca, marqué 16 goles y me tocó irme al Celta. En ese momento piensas que no es justo. Hablé con Jaume Ortí, me dio tranquilidad. Me fui a Vigo, a Primera, pero no entendía por qué me tenía que ir fuera de mi casa. Me sirvió de experiencia, jugué mucho, marqué goles y al final volví tras mucho esfuerzo y trabajo durante cinco años en Vigo.

¿A la gente de casa le cuesta más ser reconocido?

Eso siempre pasa. Quizá aquí algo más. La gente de Valencia es así. Todos somos el 'xiquet de Aldaia, el xiquet de Torrent...'. Aquí en Mestalla se han alegrado con mis goles pero también me han pitado. Pero estoy satisfecho de haberme ido fuera pero de también de haber vuelto con 26 años.

¿Aquel gol ante el Leeds que abrió la puerta a una final de Champions también fue la mano de Dios?

Cada vez que lo veo es tan rápido que creo que me da en todo. Es de esas noches que uno sueña. Cuando estaba haciendo la mili en la avenida de Aragón con 19 años y oía rugir a Mestalla pensaba: debe de ser la leche meter un gol con el campo lleno. Pues esa noche fue mi gran noche. Fue histórico. Meter dos goles, un valenciano, en Mestalla, en una semifinal de Champions.

Aquella celebración de los goles fue puro valencianismo.

Sí, sobre todo con el segundo gol. Nos daba la tranquilidad. Impresiona ver levantarse a Mestalla.

¿Por qué no se ganó aquella final?

Pues mira, cosas del fútbol. Es una lástima. Ahora nos hacemos mayores y es lo que nos falta. He ganado Ligas, la UEFA, he sido internacional pero piensas en esa Champions por once metros no fue nuestra.

¿Llegará otra oportunidad?

Lo pensamos constantemente. No sé si lo vamos a vivir nosotros. Ganamos una Liga después de 30 años y tal como estamos ahora no se puede ni pensar en ello. Ojalá el club estuviera de otra manera.

¿Le duele el Valencia?

Sí, claro que me duele. He jugado allí, he sido director deportivo, he estado en la escuela. Me he criado allí. Pienso como club. Me duele mucho ver al equipo así. Va a sufrir mucho. Todo el mundo piensa que no va a bajar y que hay equipo peores pero cada vez que lo veo te das cuenta de que cada vez es más complicado que gane un partido.

La frase de hay equipos peores tiene trampa.

Exacto, porque tú estás abajo. No me transmite el equipo sensaciones de que vaya a ganar. Hoy cualquiera te puede hacer daño. El próximo partido es en El Sadar, un campo complicadísimo. Si no ganas te quedas muy abajo.

¿Buscar tantos culpables de la mala situación es perjudicial para el equipo?

No es bueno. Mucha gente mira a un lado y el resto, al otro. Es el momento de estar unidos y saber lo que nos jugamos. Hay que hablar dentro del vestuario, no me gusta que se hable cara el exterior. Resta más que suma. Pero hay que ver quién tiene personalidad y carácter para hablar en el vestuario.

Quizá ese sea el problema, ¿falta de un líder?

Es la impresión que da. Veo una plantilla muy joven, con poca experiencia y eso se percibe en el campo. No se ve a gente como a Ayala, Albelda, Baraja, Pellegrino, Cañizares, Carboni... Cuando ves los partidos piensas: este equipo se va a caer. No es compacto.

Está su caso, Albelda, Fernando, Carboni, gente que siente y sufre por el Valencia pero que parece que tiene las puertas cerradas del club.

Esa gente ha trabajado en el club y y en cualquier momento pueden volver. Sienten el escudo. Estoy seguro de que volverán pero no sé cuando. El club no anda bien, no es un proyecto ganador, de jugadores importantes, que iba a luchar por títulos. Y todos estos pueden sumar.

¿El mercado de invierno es una solución?

Es un mercado complicado. Tienes que ir a por futbolistas que no juegan en sus clubes. El problema es que son varias posiciones donde acertar. No es un jugador o dos. El que venga tiene que ponerse ya la camiseta. No caben experimentos. Se necesita personalidad para adaptarse a la situación.

¿Que piensa de la eliminatoria de Copa ante el Celta?

No me preocupa la Copa, sólo la Liga. El Celta está bien pero a ida y vuelta puede pasar cualquier cosa. No es un trauma si el Valencia cae eliminado. Puede ser bueno. No hay plantilla para las dos competiciones.

¿Cómo eran su Celta y su Valencia?

Eran diferentes. En Vigo, con esa generación de Penev, Mostovoi, Karpin, Mazinho... hacíamos un fútbol espectacular en casa pero fuera nos faltó ser más compactos. Jugábamos de memoria. El Valencia era un equipo, más rocoso, con las ideas claras y me tuve que adaptar al contragolpe. Yo venía de más toque.

¿Cuál es el jugador con el que mejor se entendió?

Con Penev. Me ayudó y aprendí mucho. En Vigo con Mostovoi me entendía muy bien . En Valencia, con Aimar era una delicia jugar con él. Con Mista, Angulo, Piojo...

¿Qué le pide a 2017?

Que el Valencia salga de donde está. Cuando llegan las diez ultimas jornadas si estás ahí abajo se pasa mal y no sé si el equipo está preparado para soportar esa presión.