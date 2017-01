Lim dilapida su crédito en el Valencia

valencia. En lugar de un brindis, aguarrás; y en vez de confeti, fuego cruzado. La Nochevieja más amarga. «Aquí hay 'mascletaes' todos los días», confesaba ayer resignado un dirigente blanquinegro, consciente del lodazal en el que se ha metido por culpa de unos y otros el club. El cambio de año ha supuesto para el Valencia que quedara al descubierto una de las hemorragias más profundas de la historia de la entidad, con la sorprendente fuga del entrenador, tercero que ha pasado ya por el banquillo en los cuatro meses de recorrido que lleva esta temporada. Este Valencia que ha inaugurado 2017 estrellándose se desangra por los cuatro costados: con una urgencia descomunal en lo deportivo; con una desorientación continua en lo social, y con la mayor crisis institucional desde que Peter Lim tomara oficialmente el mando de la entidad el 1 de diciembre de 2014. El empresario de Singapur hace ocho meses que no pisa Valencia (desde mayo) y por mucho que ha insistido hasta con malestar Layhoon de que 'ella es Lim', es evidente que en el Valencia o no se informa bien de lo que ocurre o no se toman las medidas oportunas, o seguramente ambas cosas a la vez.

La significativa estampida de Cesare Prandelli -bien considerado por la afición- ha sacado a la luz lo que siempre se ha considerado como uno de los grandes problemas que tiene actualmente el club: que la propiedad no sólo vive alejada físicamente de Mestalla sino que sus reglas de juego entorpecen el desarrollo que debería mantener a pleno rendimiento una entidad como ésta. Fue el sábado, en su comparecencia de prensa en la que no admitió preguntas, cuando Prandelli puso los focos (García Pitarch tuvo capítulo propio) en Layhoon y Peter Lim. «Son gente muy respetable y de números, mientras que el fútbol es un sentimiento que va más allá y necesita pasión», llegó a expresar.

Ya en ese momento el italiano era conocedor de lo que apenas una hora antes habían dicho sobre él tanto el director deportivo, García Pitarch; como Anil Murthy, que en su condición de consejero y portavoz es quien hablaba esta vez en boca de Peter Lim. El club señaló desde el primer momento al entrenador, no sólo por la sorprendente huida sino por su aportación profesional traducida en puntos: 6 de 24.

García Pitarch y Murthy tirotearon al entrenador. Lo curioso es que a pesar de esa guerra ya pública que mantenían el técnico italiano y el director deportivo, ambos encontraron un argumento común. Al fin y al cabo, han sido y son profesionales del fútbol. El de la Pobla de Vallbona fue sincero y hasta arriesgado cuando reconoció -y utilizó el ejemplo del equipo de su pueblo- que si se hiciera cargo del Vallbonense dejaría que fuera el secretario técnico el que tomara las decisiones futbolísticas. Lo mismo que a apenas media docena de kilómetros y un rato después deslizaría el mismo Prandelli.

Vamos, que Lim es de manera abrumadora el máximo accionista pero también es, con diferencia, quien más errores ha cometido en los dos años que está. Asesorado primero por Jorge Mendes y ahora al parecer también por Mourinho (según Prandelli), su lista de cadáveres va camino de marcar todo un récord: Pizzi, Amadeo Salvo, Rufete (Ayala incluido), Nuno, Gary Neville, Phil Neville, Pako Ayestarán y Prandelli.

Peter Lim no sólo ha gestionado todas las crisis por teléfono y videoconferencia, sino que esta vez ha tenido cerca a Layhoon. A la presidenta le ha explotado el renuncio de Prandelli en Singapur. Layhoon aterrizará hoy en Valencia -tres días después de la dimisión de su entrenador- y teóricamente el primer asunto que tiene encima de la mesa es la resolución de contrato de los cinco ayudantes -incluido la del hijo de Prandelli- que llegaron con el italiano y que teóricamente no arrojaron la toalla. Ayer, como ya ocurriera el sábado, ninguno de ellos pisó el terreno de juego.

No es la primera vez que el Valencia se toma su tiempo a la hora de reaccionar y solucionar los problemas. Siempre se ha dicho que es la manera de proceder de los de Singapur pero lo que antes se consideraba como una virtud, ahora es un claro fastidio. Un año (desde que lo dijeron en la Junta del 2015 hasta que se aprobó en la de 2016) tardó Lim en autorizar la entrada de dos consejeros valencianos en su equipo directivo. De cara a la opinión pública tampoco han acaparado por ahora ambos un papel firme.

Layhoon, que desde el primer día tuvo buena acogida entre la afición, ha perdido en el último año prácticamente su crédito. Son para ella también las horas más bajas desde que Meriton irrumpió en la vida valencianista. El último movimiento de Lim para recuperar el terreno perdido ha sido el nombramiento de Murthy, un hombre que ha llegado teóricamente para asumir un rol de liderazgo y que se ha encontrado casi de la noche a la mañana con varios frentes abiertos de gran calado: el problema con Curva Nord y una afición divida y hastiada, la grave amenaza del descenso, un capitán pendiente de sanción por irse de fiesta, la huida de un entrenador que se considera engañado por el dueño y por el director deportivo, unos fichajes que se tuercen y condicionados por el fair play, y hasta la casi totalidad de la prensa disconforme por el trato recibido.