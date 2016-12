Voro toma las riendas y esta vez puede ser hasta final de curso

El despido o la dimisión del entrenador de turno siempre encierra un obligatorio paso posterior: llamada urgente a Voro. Esa línea siempre está abierta, porque el hombre que, según Di Stéfano, «desayuna tornillos» no conoce la pereza cuando se trata de sacar al Valencia del atolladero. Tampoco es que a Voro le haga especial ilusión asumir el puesto de entrenador. No le van los focos. De hecho, en las horas que su puesto de interino toca a su fin suelta una sonrisa de alivio. Es la segunda vez que el de l'Alcúdia va a hacerse cargo del equipo en la presente temporada porque la crítica situación deportiva del Valencia se llevó por delante a Pako Ayestarán a los cuatro partidos y Cesare Prandelli dimite por sorpresa.

«Es un mazazo. No es una situación agradable. Les intento hacer ver a los jugadores hacia el lugar hacia el que nos dirigimos. Intentaremos buscar lo bueno que tenemos y limitar los errores», explicó Voro tras recibir la noticia de la destitución de Ayestarán. Acto seguido, Voro fue al armario, repescó el traje de bombero y ganó los partidos contra Alavés y Leganés. Seis puntos seguidos después de iniciar la Liga con cuatro derrotas. Aún con Voro (y Prandelli en la grada de Mestalla) el equipo perdió (0-2) contra el Atlético de Madrid.

La transición, en cualquier caso, ya estaba hecha. Era la cuarta vez que Voro se sentaba en el banquillo como jefe y con la actual va por la quinta. Sus números son brillantes: ha dirigido once partidos con ocho triunfos, un empate y dos derrotas. Meriton, claro está, no escoge a Voro por sus extensos conocimientos de pizarra puesto que no es la función del de l'Alcúdia, pero todo lo que representa provoca que los gestores del club confíen plenamente en la recuperación del equipo con Voro a los mandos. Es por ello que en estos momentos en el club se plantean firmemente la posibilidad de que el valenciano siga como entrenador hasta final de temporada.

Después de varios errores en la elección y teniendo en cuenta que los entrenadores de referencia están -obviamente- con trabajo, desde el Valencia se asegura que Voro tiene muchas papeletas para aguantar en el banquillo hasta final de temporada. Hay más posibilidades, como la de Curro Torres. Esta última, sin embargo, es más complicada puesto que el club no quiere alterar la buena marcha del Mestalla con la salida del entrenador a mitad de curso.