Murthy carga contra Prandelli: «Ha logrado seis puntos en tres meses»

El consejero del Valencia Anil Murthy y el director deportivo, Jesús García Pitarch, han comparecido este sábado ante los medios de comunicación en rueda de prensa, tras la dimisión de Cesare Prandelli de este viernes.

El consejero del Valencia Anil Murthy tomó la palabra para resumir la grave crisis que atraviesa el Valencia y cargó duramente contra Cesare Prandelli tras su dimisión. Murthy ha sido la voz de Meriton en la rueda de prensa de esta mañana y ha acusado al técnico italiano de saltar del barco a las primeras de cambio. Murthy desveló el contenido de su reunión con Prandelli y aseguró que tras la conversación su primera reacción fue la de intentar convencer al entrenador de que no dimitiera. Un pensamiento que se difuminó pronto. "Fue una sorpresa conocer que había decidido abandonar el barco una semana antes de que el mercado de abriera", señaló Murthy, que de inmediato cargó contra Prandelli: "¿Qué tipo de persona dice que no puede hacer más por el equipo? Una persona que no tienen soluciones que ofrecer creo que este desafío no es para él".

Murthy apuntó que Prandelli es una persona que se ha dado por vencida "y que ha buscado excusas para marcharse. En tres meses, seis puntos". El dato, revelador, es el principal argumento para reforzar la posición del club frente al adiós de Prandelli. Ahí es donde la prioridad se hace fuerte. Murthy, que aseguró que Lim está al tanto desde Singapur de todo lo que sucede, y aseguró que ahora mismo la prioridad es apoyar a Voro y a la plantilla.

El consejero ha sido muy duro: "¿Qué tipo de persona espera que el club garantice cinco o más fichajes de jugadores de 26 años a una semana del inicio del mercado? ¿Quién con su experiencia decide que no puede hacer nada más para que el equipo mejore? Una persona que no tiene soluciones, que ha decidido que éste no es su desafío, que se ha dado por vencido, que ha sumado seis puntos en tres meses. lo que busca son excusas para irse". Además, el consejero ha asegurado que se ha reunido con los jugadores y que es optimista, y ha mostrado su admiración hacia Voro.

Murthy ha añadido que ha estado en contacto con Lim desde las 4 de la madrugada: "Estamos en comunicación directa. Él me ha dicho que ahora, lo más importante es la plantilla. Que hay que apoyar a los jugadores".

Pitarch apuesta por Voro

El grueso de la rueda de prensa, no obstante, ha corrido a cargo del director deportivo, Jesús García Pitarch, que ha asegurado que el nombre de Maksimovic surgió de una propuesta de la Secretaria Técnica, y que el club confía en Voro para dirigir al Valencia.

De esta manera, el equipo queda en manos de Voro y parece que así será hasta que termine la temporada siempre que el de l'Alcúdia quiera. El director deportivo reconoció que ahora mismo no se está buscando a ningún entrenador y que desde la propiedad del club nadie le ha pedido que lo haga. El Valencia tiene hasta el 13 de enero para nombrar a un técnico en firme y todo apunta que Voro se va a poner al frente de una plantilla que necesita resurgir para no caer al pozo de la Segunda División. "Voro seguirá en el cargo mientras tenga fuerza y quiera", señaló Pitarch. "La idea es que Voro entrene al equipo. Confío en él hasta que él quiera. Se trataba de Voro o de Curro Torres. Curro está haciendo un gran tabajo con el Mestalla, y ha acabado pesando la experiencia de Voro", ha sentenciado.

Sobre la salida del técnico italiano, Pitarch ha asegurado: "Prandelli me dijo que si no venían inmediatamente cinco o seis jugadores se iba. Nunca ha impuesto nombres. Quería un delantero, un medio, un volante y un lateral, y luego pidio un central. En ese momento podíamos conseguir uno, no los cinco", ha añadido. En cuanto a la dimisión del resto del equipo del entrenador, Pitarch asegura que se le comunicó a Prandelli que el club esperaba en las oficinas la renuncia de todo su equipo: "Llegó él solo con su traductor y nos dijo que aquella era una decisión suya y no compartida por sus asistentes. Esta mañana he hablado con el staff, que no va a estar cómodo y quiere negociar su rescisión".

El director deportivo del Valencia también ha hablado de su propia dimisión, y ha asegurado que la presentó al club, pero no le fue admitida: "Para mí habría sido más fácil irme ayer, pero esto es un acto de responsabilidad. Yo he nacido a pocos kilómetros de aquí y me siento responsable. Este equipo no es de Prandelli, Suso, Anil, Layhoon o Lim; es de todos los valencianistas".

Cronología de una marcha

De esta manera, García Pitarch ha explicado la cronología de la marcha de Prandelli y ha señalado que hace dos días hubo una conversación con la presidenta del club, Layhoon Chan, en la que se plantearon diferentes posiciones y en la que como director deportivo puso su cargo a disposición del club y la presidenta rechazó su salida.

"Tras el entrenamiento del viernes, el técnico me dijo que quería de inmediato cinco jugadores experimentados. Le dije que ahora, en función de las exigencias del 'fair play' financiero, sólo podría elegir uno y me dijo que si no venían todos cuanto antes, se iba esa misma tarde", continuó.

Para García Pitarch, la situación iba más allá de ser un asunto del director deportivo y puso a Prandelli en contacto con el consejero Anil Murthy, con el que cerró su salida.

Dimisión doble

También en torno a su propia dimisión, García Pitarch ha desvelado que puso su cargo a disposición de Meriton en dos ocasiones en los últimos días. La primera, antes de la renuncia de Prandelli, durante una reunión por videoconferencia con la propiedad. "El propio Prandelli dijo en esa reunión que si yo me iba él también se iba", desveló García Pitarch. La segunda vez, una vez el técnico italiano anunció su marcha ayer. En esta segunda ocasión, la presidenta del club le dijo que dejar el cargo sería una irresponsabilidad. "Por responsabilidad dimití y por responsabilidad sigo en el cargo. Para mí hubiera sido más cómodo irme a mi casa, irme a esquiar o con mi familia", señaló el director deportivo.

Consejo a Lim

El director deportivo del Valencia también dibujó cual es la realidad del Valencia Club de Fútbol. Una entidad en la que nadie tiene las manos libres para tomar decisiones más allá de la última palabra de la propiedad que representan Peter Lim y Layhoon Chan. García Pitarch, ante la pregunta de si ha llegado la hora de contarle a Meriton que hay que dejar el equipo en manos de verdaderos profesionales del fútbol, fue claro: "Si un día compro el Vallbonense, dejaría que el director deportivo tomara todas las decisiones". Un mensaje directo a la propiedad del Valencia sobre un escenario ideal para que gente con capacidad en la toma de decisiones pudieran ayudaran club y hacer rentable la inversión de Peter Lim.

Pese al consejo, es cierto que García Pitarch asume cómo funciona el Valencia y admitió que aceptó el cargo bajo la premisa de que su labor no es libre en la toma de decisiones. El director deportivo deportivo reconoció en rueda de prensa que su función siempre depende de la aprobación final del máximo accionista.

Posibles llegadas

Respecto a la llegada de Simone Zaza u Obi Mikel, indicó que hay un nuevo escenario con la llegada de un nuevo entrenador. "Zaza, si quiere, tiene las puertas abiertas, y Obi MIkel escuchó mi propuesta y me dijo que lo pensaría", señaló al tiempo que dijo que la idea inicial sobre el fichaje de Nicola Maksimovic era para el mes de julio.

"Ahora empieza todo un poco de cero y habrá escuchar la opinión de Voro", añadió el director deportivo del Valencia, quien señaló que había visto a la plantilla responsabilizada.