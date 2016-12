Prandelli: «El Valencia está regido por personas muy respetables pero de números y el fútbol necesita de pasión, sentimiento»

Un visiblemente emocionado Cesare Prandelli ha comparecido apenas una hora después de García Pitarch y Murthy para dar explicaciones sobre su dimisión. El extécnico blanquinego ha comentado que ese era “un momento difícil”: “La motivación de esta rueda de prensa es para subrayar el respeto que tengo a la ciudad, a la afición y a los medios de comunicación”.

El entrenador transalpino que iba a aceptar unas tres o cinco preguntas finalmente ha dicho que no iba a permitir que se le cuestionara ya que “éstas pueden crear polémica”. Prandelli ha intentado explicar la razón de su adiós al Valencia y éste tiene que ver con el mercado de fichajes y con una supuesta incongruencia entre lo que se le dijo desde la propiedad en un principio a lo que posteriormente ha ocurrido: “Me habían dicho que en enero íbamos a hacer un equipo más fuerte. En un viaje a Singapur con Lim me dijeron que íbamos a comprar cuatro jugadores y que Zaza estaba prácticamente hecho y que tenía que hablar con él porque tenía algunas dudas. Hablé con el padre y tras un larga y amistosa charla me dijo que estaba muy contento de jugar en el Valencia. Hablé con Suso, le envié un mensaje a él y a Layhoon y que estaba todo cerrado. Era importante que el día 27 llegara este jugador de carácter porque Mestalla que es un gran estadio que ayuda a veces puede dar temor a los jugadores y Zaza tiene carácter”. Y ha continuado su exposición: “En una conferencia con la presidente me dijo que el proyecto inicial de cuatro jugadores se reía a un jugador y con la fecha del día 29 tenía que decidir a cuál quería. Pensé que algo no cuadraba”.

Ante estas circunstancias decidió no continuar: “Pensé que Valencia que siempre había tenido buen feeling conmigo se merecía respeto así que tomé la decisión más adecuada porque no quería seguir flotando así que renuncié a dinero pero no a irme con la cabeza alta y haber intentado todo lo posible por revertir la situación”.

Prandelli, sin embargo, ha querido dejar claro la profesionalidad de Meriton eso sí, en el tema de negocios: “El Valencia está regido por personas muy respetables pero de números y el fútbol necesita de pasión, sentimiento. Si le quitas esa parte… yo he intentado abrir Paterna al público pero la sociedad me decía que no porque temía la respuesta de los aficionados”.

Antes de concluir su comparecencia pidiendo a la afición que ayude al equipo a partir del martes, ha realizado uno de los gestos que ha marcado la mañana: “García Pitarch me dijo que si yo dimitía, él también y mira… ” y movió una silla vacía que estaba a su lado dando a entender que el secretario técnico lo había dejado solo.