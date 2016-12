Las peñas explotan por la inestabilidad del club: «Basta ya»

«¡BASTA YA!». Así arrancó el comunicado de la Agrupación de Peñas, que expresó su indignación: «Cambios continuos a nivel social, ceses de entrenadores, ceses de secretarios técnicos, continuos traspasos, fichajes que no rinden, actos de indisciplina por parte de algunos jugadores que no son sancionados y ensucian la imagen de nuestro club. Queremos sentimientos, queremos jugadores y técnicos a los que se les pueda exigir una lucha sin tregua por nuestra camiseta y queremos una estabilidad institucional con una hoja de ruta muy marcada y expuesta con claridad. El valencianismo no merece más desánimo ni humillaciones públicas».