Caos como signo de identidad

valencia. Demasiadas tardes de despachos y ninguna en la Plaça de l'Afició. El valencianismo ya no tiene ganas ni de alzar la voz. El mismo magnate que fue recibido en Mestalla como un mesías ha agravado con su errática política deportiva el caos en que vivía el club. Llegó como salvador de una entidad en peligro de quiebra económica y a final de 2016 lo tiene sumido en su peor crisis de las últimas tres décadas. Con la gestión del empresario asiático ya han desfilado cuatro entrenadores y se ha ido debilitando una plantilla que apenas tiene futbolistas con peso específico. En números de descenso, se necesita acertar con el inminente mercado de invierno para evitar el descenso.

A día de hoy, será la tarea de Jesús García Pitarch, un director deportivo que ayer amagó con dimitir, pero a quien no le fue aceptada la renuncia. Como escudero tiene sólo a Vicente Rodríguez, después de que Pedro Gómez Carmona se marchara hace pocas semanas para entrenar al Estoril, y el comodín de Jorge Mendes. Deberán firmar calculando al milímetro el euro. Peter Lim llegó a Valencia con el talonario en la mano. Puso 100 millones de su bolsillo para tratar de consolidar a su nuevo club en la aristocracia de la Champions, pero fracasó. Se pagaron traspasos millonarios, muchos de ellos a precios que se antojan más que excesivos. Ahora esa máquina de acuñar billetes está guardada bajo varias llaves en Singapur.

Nadie percibió este panorama apocalíptico cuando la primera decisión deportiva del magnate fue echar a Pizzi, quien sin unos resultados excelentes se había ganado el favor de la afición. Tímidamente, hubo quien apuntó que el Valencia había hallado a su Simeone, pero Lim no dio tiempo a comprobar si esto era así. El desastre empezó a trazarse con la guerra entre Nuno y Rufete que acabó con la salida de ambos del Valencia, por mucho que en principio pareciese que el entrenador portugués había salido victorioso. El director deportivo fue despedido, pero al técnico lo sentenció Mestalla. Los resultados adelantaron un divorcio que estaba cantado.

A Nuno se le agotó en 13 partidos el crédito que logró con la clasificación para la Champions de la temporada anterior. Lim le entregó el poder absoluto en la parcela deportiva. A finales de noviembre de 2015, y después perder en Sevilla, el magnate y el entrenador pactaron una salida. En este momento sí se había desatado la tormenta.

Desde ese instante, toda decisión deportiva de Meriton ha empeorado la anterior. La temporada pasada, el banquillo de Mestalla tuvo cuatro inquilinos. El propio Nuno, Gary Neville y Pako Ayestarán, con Voro como interino entre el portugués y el inglés. El paso del exfutbolista del Manchester United fue el primer flirteo serio con el descenso. Ganó nueve partidos y perdió otros tantos, con cinco empates, aunque la mayoría de sus victorias fueron en Copa y Europa League. En Liga, sólo ganó a Málaga, Granada y Espanyol, y este fue su única alegría para Mestalla.

Con Pako Ayestarán, que había llegado para asistir a Neville, el Valencia terminó asegurando la permanencia. Entretanto, Meriton había contratado a Jesús García Pitarch como director deportivo. Parecía que el magnate rectificaba, que reconstruía una estructura propia de un club profesional para devolver al Valencia a la aristocracia de la Liga.

Las decisiones del técnico valenciano -o de Peter Lim desde Singapur o de Mendes desde vete a saber dónde- no han hecho sino agravar la situación deportiva del club. García Pitarch apostó por renovar a Ayestarán, quien fue capaz de empeorar a Neville. García Pitarch rectificó pronto y en el club se abrió el primer cisma deportivo desde aquel que provocó la caída de Rufete y Nuno. ¿Quién iba a ser el nuevo entrenador? Mientras tanto, el Valencia vivió los únicos días de bonanza sobre el césped. El equipo más o menos funciona cuando está a las órdenes de Voro. Curioso. El director deportivo apostó por Marcelino, quien acababa de protagonizar una turbulenta salida del Villarreal.

La normativa de la Liga impedía firmar a un técnico que ya hubiese estado en otro club de Primera. García Pitarch escudriñó la regla para incorporar a Marcelino, pero no lo consiguió. Dio la sensación de que esta no fue una cruzada coral, sino del propio técnico. Finalmente se apostó por Prandelli, con quien el director deportivo de La Pobla de Vallbona no ha tenido demasiada sintonía. Los malos resultados y la lucha de poder de cara al mercado de invierno han confeccionado otra tormenta perfecta que estalló a horas de las doce campanadas.

Ahora García Pitarch está obligado a encontrar un entrenador a contrarreloj, ya que la normativa fija que tras la marcha de Prandelli ayer, el Valencia sólo puede tener un técnico interino hasta el 13 de enero. Lo mismo sucedió con el relevo de Ayestarán. Pero es que el director deportivo deberá lidiar también con una plantilla a la que el técnico puso en el disparadero hace unos días. Ni siquiera ahí se vislumbra un líder.

Parejo ya quiso irse en verano y parece que ha de buscársele salida en enero después de su episodio en una discoteca. A Diego Alves se le quiso vender y pasó de la grada a la titularidad convirtiéndose, eso sí, en uno de los pocos que rinden a buen nivel. Enzo Pérez pasó de transferible a capitán. Son sólo tres ejemplos que ilustran que el Valencia tiene una plantilla sin referentes. Además, cualquier jugador que ha destacado, ha sido traspasado.

Y mientras tanto, Peter Lim se mantiene en silencio. Interviene desde Singapur, pero cuando viaja a España no lo hace para venir por Mestalla. Desde luego, el panorama no hace pensar que vaya atreverse a pasar por el estadio. Para postre, su hija Kim vuelve a ser la única voz de la familia Lim que escuchan los aficionados: a través de las redes sociales y para responder con vehemencia a aquellos que le insultan y exigen que su padre venda el club.