Bernat: «El Valencia está en un pozo pero tiene una gran plantilla y confío en que logrará salir»

valencia. Parón en la Bundesliga y Juan Bernat en la «terreta», donde más le gusta estar. El lateral del Bayern de Múnich fue el regalo que el Campus Juan Sánchez (dirigido por el exdelantero del Valencia) dio ayer a los chavales que estos días aprenden y disfrutan en el polideportivo de Aldaia. Después de una jornada más de entrenamientos, Sánchez presentó a Bernat y leyó su ya extenso currículum. Con sólo 23 años, el zurdo lleva dos temporadas y media en Múnich pero no olvida al Valencia. Y desde Alemania lo sigue con pesar.

«Siempre miro el horario para ver el partido del Valencia si no coincide con el mío. Siempre he dicho que soy del Valencia y siempre lo seré, a pesar de que hay gente que después de mi salida (verano de 2014) haya especulado... La gente que me conoce sabe del equipo que he sido durante toda mi vida», recordó Bernat, a quien duele especialmente la imagen y la situación que vive el club de Mestalla: «Estamos sufriendo todos, pero yo confío en que el equipo saldrá adelante. El Valencia es un grandísimo club y plantilla tiene de sobra para estar más arriba. La situación no es la deseada y estamos jodidos».

Bernat está en estos momentos centrado en convencer a Carlo Ancelotti e ir arañando minutos en la rotación del Bayern. Mientras, no se atreve con el diagnóstico de los males del Valencia. «Las cosas no están yendo bien y la gente está caliente, hay que darle tiempo al equipo. Cuando entras en esas posiciones en las que están ahora, las cosas se ponen difíciles y cuando pasa la temporada y sigues ahí... Es como entrar en un pozo del que cuesta mucho salir. Yo confío en el Valencia, en que saldrá tarde o temprano porque en esta primera parte de la temporada también le ha faltado suerte en momentos puntuales», asegura el lateral valenciano.

Otro de los objetivos del exblanquinegro es regresar a la selección -conoce bien a Julen Lopetegui de las inferiores- y ganar la ansiada Champions con el Bayern, ya que en las dos últimas temporadas ha caído eliminado en semifinales. Bernat no se olvida del hombre que continúa la saga de los laterales zurdos en el Valencia: José Luis Gayà. «Es un grandísimo lateral con una zurda muy buena. Espero que vuelva a su mejor nivel y sobre todo que ayude al Valencia», explicó el futbolista del Bayern.