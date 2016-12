García Pitarch pone su cargo a disposición y Meriton lo ratifica

AMUNT VALENCIA !!!!!! Prandeli es todo un profesional y como su planteamiento de fichajes para salvar la nave no tiene visos de cumplirse por el FPF, por dignidad presenta la dimisión, todo lo contrario de la marioneta de Suso, que solo pone su cargo a disposición del club para salir reforzado, falta de ética profesional, dignidad deportiva, o simplemente para no ir a la cola del paro, vaya Vd. a saber, pero con toda esta gente (que sobra en todas partes), el Valencia cada día más circo y risas para los rivales y cada vez las gradas más vacías. Que vergüenza.

Menuda diferencia hay entre el entrador y el director deportivo. El primero dimite por que lo han engañado,este es un señor Y el otro no dimite por no perder un euro,y esa es la gran diferencia profesional entre ambos. Lim márchate y no envíes al equipo a segunda, no te lo perdonaremos....