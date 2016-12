Alesanco: «Queremos ampliar la residencia; estamos limitados»

valencia. José Ramón Alesanco pasó ayer el balance a 2016. Un recorrido «muy positivo» a un primer año de trabajo como director de la Academia del Valencia. En el repaso no olvidó agradecer la apuesta de Meriton en la cantera. «Hay que dar las gracias a Layhoon porque cada vez que le he pedido espacio, me lo ha dado. Queremos ampliar la residencia porque estamos limitados, por ejemplo. Ella ha estado al pie del cañón y Kim Koh, también. Nos están preparando una academia y unas instalaciones que son importantes. Si tienes material, debes tener rendimiento por narices», sentenció Alesanco en la radio oficial del club.

Después de admitir que no le gustan demasiado la acumulación de torneos para chavales porque «cargan» demasiado a los jóvenes valores, el director de la Academia dio su opinión acerca de la notable temporada del Mestalla. «La Segunda División B es muy dura, puedes tener gente joven y de calidad y no ganar partidos... Necesitas equilibrio para ganar y ayudar a que esos tres, cuatro jugadores que pueden dar el salto al primer equipo estén cómodos. Curro Torres ha entrenado muy bien y estamos satisfechos», aseguró Alesanco, que duda en si sería positivo que el Mestalla ascendiera a Segunda: «En mi primera rueda de prensa lo dije: no interesa subir a Segunda. Pero no eso no quiere decir que si el equipo va a más y si mete en playoff lo valoremos todo y entonces sí demos el paso. Lo importante es preparar a jugadores para el primer equipo».

En ese sentido, Alesanco dijo que el valencianismo necesita «el aire» que Carlos Soler le ha dado al equipo y celebró la ascensión de Rafa Mir, Javi Jiménez o Lato, para quienes pide «paciencia y control».