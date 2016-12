Vinícius vuelve y Zaza entra en la recta final

valencia. Una semana de descanso y vuelta al trabajo. Repitieron constantemente futbolistas y técnicos que estos días de descanso en Navidad debían servir para despejar la mente y regresar a la carga al cien por cien. Ya no hay más opciones. A partir de ahora, Prandelli y sus futbolistas están obligados a responder para escapar de una crisis que ha llevado al Valencia a juguetear con el descenso a Segunda. A la espera de los movimientos que se produzcan en el mercado de invierno, Prandelli recibió ayer a su primer refuerzo: Vinícius Araújo. Se reincorporó el brasileño para sumarse a la línea de ataque, donde en los próximos días el entrenador espera contar con Simone Zaza, la opción de consenso entre los técnicos. El entorno del ariete dio ayer un clarificador paso al frente.

«La aventura de Simone en el West Ham ha terminado y estamos valorando distintas opciones para su futuro. Estamos negociando con el Valencia pero no es la única posibilidad concreta que estamos estudiando», admitió el padre de Zaza en 'Corriere dello Sport'. Fue aún más lejos para explicar que Zaza sería «muy feliz» por entrena con Prandelli, aunque el padre del delantero insistía en la puerta abierta del regreso a la Juventus. Poco después era el agente Vincenzo Morabito quien reconocía «una negociación» con el club de Mestalla. «El Valencia es un destino con encanto. Primero tenemos que arreglar las cosas con la Juventus para entrar de lleno con el Valencia», explicaba Morabito. Como el padre de Zaza, el agente destaca las ganas del delantero por fichar por el Valencia: «Con el debido respeto al West Ham, Valencia es otra cosa. Un club con una gran historia y una seguridad que se llama Cesare Prandelli, un entrenador con profundidad táctica y gran ser humano».

Si todo sale según lo previsto, Zaza sería valencianista para la segunda mitad de temporada y competiría por un puesto con Vinícius, que regresa después de varias cesiones. El brasileño estuvo ayer arropado por Alves, Santos y Rodrigo. Llega Araújo a un vestuario muy diferente al del invierno de 2014, cuando fichó por el Valencia. Vinícius volvió a pisar la ciudad deportiva en la primera sesión tras las vacaciones de Navidad. Un entrenamiento que arrancó como es habitual con trabajo físico y con Jesús García Pitarch, Anil Murthy y, más tarde de Curro Torres, entrenador del filial, como espectadores de excepción. Al director deportivo -saludó a todos los futbolistas en los momentos previos a la sesión- se le vio muy activo y hablando constantemente por teléfono.

Prandelli sólo contó con quince jugadores del primer equipo más Lato, Rafa Mir, Carlos Soler y Javi Jiménez, el último en llegar del filial. La ausencia de numerosos futbolistas, por diversas razones, no fue excusa para que el técnico italiano pusiera freno ni a la exigencia ni a la presión sobre sus futbolistas, nota dominante, sobre todo, durante las últimas semanas, cuando el cuerpo técnico detectó cierto grado de relajación por parte de algunos miembros de su plantilla.

Mangala y Nani escuchaban el trabajo de sus compañeros y las órdenes de Prandelli desde 'la jaula'. Ambos se encuentran en la recta final de sus respectivas lesiones. El francés se marchó antes que el portugués a trabajar en el gimnasio, donde se encontraba Garay. Los futbolistas sudamericanos tenían permiso del club para reincorporarse al trabajo más tarde, sin embargo, el central terminó antes sus vacaciones al igual que Enzo Pérez y Alves. El único que no lo hizo fue Ghilherme Siqueira, quien ayer seguía en Brasil. Él y Ryan tienen órdenes de volver al trabajo mañana. El portero australiano se recupera de la operación de un tumor que le impidió entrar en las últimas convocatorias y además espera que se concrete alguna de las ofertas que hay por él para salir en este mercado.

Tampoco estuvo en Paterna -ni se le espera de momento- Aymen Abdennour. El futbolista se encuentra concentrado con su selección para disputar la Copa África. El tunecino puede perderse hasta un mes de competición, es decir, no jugaría ni ante Osasuna, Espanyol, Villarreal, Las Palmas y Eibar además de los de Copa. La otra ausencia fue la de Medrán. El cordobés juega hoy en su ciudad el partido benéfico de Champions for África y el Valencia decidió que no merecía la pena que se desplazará para un entrenamiento. En ese encuentro también estará Gayà, quien hoy se pierde la doble sesión establecida. El día tres el Valencia juega contra el Celta y Prandelli espera entrar en 2017 con buen pie. Por eso, la intención es ir recuperando a los futbolistas lesionados como Mangala o Nani, además de a Siqueira, que apenas ha contado con minutos y se perdió el último choque por un proceso gripal.