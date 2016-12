Villa: «Le pido a la afición que confíe en el equipo»

«Villa, vuelve al Valencia», le soltó un joven al asturiano, que no pudo sino detenerse en su explicación y sonreír. «Me hace ilusión que todo el mundo me recuerde con cariño», se limitó a decir Villa para retomar el hilo de su discurso. Estaba el delantero del New York City intentando explicar que aunque el fútbol se pierde en «fantasías», la realidad dice que el 23 de enero iniciará la pretemporada en Estados Unidos, donde le queda un año de contrato. Cerraba así Villa cualquier posibilidad de regresar al Valencia o fichar por el Sevilla, uno de los clubes que se había planteado la posibilidad de reforzarse en enero con el mejor jugador de la MLS. Por segunda vez en el último año, Villa volvió a casa, a Puçol, para estar con los chavales de su academia El Planter-DV7, uno de los proyectos en los que más empeño está poniendo más allá de su carrera. Las instalaciones del campo de Puçol se volvieron a llenar para ver al 'guaje', una sonrisa de nostalgia al recordarle con la camiseta del Valencia justo cuando el club atraviesa uno de los peores momentos de su historia.

«Se está pasando una situación difícil y como valencianista que soy, no es lo que quiero. Lo mejor que tiene el Valencia es que queda mucho y hay que confiar en que cambie la situación y el equipo salga para terminar el año lo mejor posible sabiendo que el arranque ha sido muy malo», resumió el asturiano.

El momento actual del Valencia recuerda inevitablemente al de 2008, cuando con Koeman en el banquillo también estaba al borde del descenso. «El Valencia tiene mucho tiempo por delante. Nosotros llegamos a las últimas seis, siete jornadas peleando por evitar el descenso. Esperemos que cuando lleguen esos momentos el equipo esté más arriba», dijo Villa, quien pide «unión» al valencianismo: «Pido a a la gente que confíe en el equipo y sé que es difícil decir esto a la gente cuando la situación es mala. Las evaluaciones se hacen a final de año, pero queda mucho y hay que revertir la situación entre todos». En una charla con los niños de la escuela, Villa echó la mirada atrás para recordar el motivo por el que se marchó al Barça: «Todo el mundo debe saber que si me fui es porque el club necesitaba traspasarme. Si no, hubiera seguido aquí porque tenía contrato largo».