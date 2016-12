Sin ofertas por Parejo

valencia. No hay marcha atrás con Dani Parejo. Al menos, eso se desprende de los últimos acontecimientos que han acabado condenando una relación herida gravemente desde hace ya mucho tiempo. Esta vez el Valencia considera que la situación con el madrileño ha llegado a un punto de no retorno y se va a trabajar -conjuntamente- para conseguir que Parejo deje el club de Mestalla durante el mercado de invierno. Las dos partes están decididas a ello pese al agujero que la baja del de Coslada puede provocar en los esquemas de Cesare Prandelli. Va a haber conversaciones entre los responsables del club y los agentes del madrileño para encontrar una salida satisfactoria, pero no será sencillo. De momento no hay ofertas. Ni una propuesta convincente ha llegado por Parejo, que de momento aguarda noticias y mañana tendrá que reincorporarse al trabajo como el resto de la plantilla del Valencia.

La incertidumbre que empieza a atormentar a ambas partes -club y futbolista- es que va a ser complicado encontrar en el conciso y complicado mercado invernal una opción que no se dio en verano. Parejo había decidido su marcha del Valencia antes de que finalizara la 2015-2016, pero no fue hasta la pretemporada cuando se declaró en rebeldía porque el club rechazó una oferta del Sevilla. Esa propuesta, de diez millones de euros, no satisfizo ni a Peter Lim ni a García Pitarch. La postura del jugador, que no estaba dispuesto a seguir soportando las críticas y rumores de Mestalla, fue cerrarse en banda para conseguir que el Valencia le traspasara. «Lo que no hacen los jugadores es poner contra las cuerdas a una afición y a un club. Le exigimos profesionalidad. El comportamiento de Dani no está siendo respetuoso ni con el club ni con la afición. Lo primero que debe hacer es pedir perdón, este comportamiento no lo había visto nunca», criticó García Pitarch.

El director deportivo llamó a Monchi para explicarle que Parejo en ningún caso se marcharía al Sevilla y menos por esa cantidad (10 millones) de dinero. Parejo, entre la espada y la pared, decidió rectificar y pidió perdón a Ayestarán y la plantilla en el 'stage' de Inglaterra. El técnico respiró porque consideraba a Parejo uno de los futbolistas más importantes del equipo y a partir de ahí, el madrileño ha sido imprescindible, tanto para el vasco como con Prandelli. De hecho, ha disputado 16 partidos (sólo se ha perdido el de vuelta de Copa) con un bagaje de tres goles y cinco asistencias. No sólo eso, el afán por recuperarle para la causa incluyó que los jugadores le escogieran como segundo capitán (por detrás de Enzo Pérez) y Mestalla firmó una tregua con Parejo después de unas contundentes declaraciones del jugador. «Hay gente por la calle que me dice 'corre más, eres un perro'. He llegado a llorar», admitió en Cope el 23 de septiembre.

El error definitivo

Esa relación de calma entre la grada de Mestalla y Parejo se acabó el 20 de diciembre, cuando salió a la luz un vídeo en el que el valencianista estaba en evidente estado de embriaguez y fumando una cachimba. Parejo pidió disculpas y alegó que al día siguiente el Valencia no entrenaba y tocaba descanso en Liga ese fin de semana. «Es una estupidez, una niñería. Mi preocupación es la imagen de Parejo, que quiero siempre defender. Un jugador puede ser criticado pero los hombres deben mantener siempre una dignidad», dijo Prandelli, que le dejó fuera de la lista contra el Leganés.

El club anunció que abría un expediente sancionador a Parejo y el madrileño, a partir del 23 de diciembre, tenía diez días para presentar sus alegaciones. Es el consejo de administración el que debe decidir la multa dependiendo de si la falta se considera leve, grave o muy grave. Cabe recordar que a Feghouli -por negarse a entrenar- se le impuso una sanción de 12.000 euros y diez días de castigo por una falta grave.

A expensas de que se resuelva el expediente, queda por aparecer una oferta satisfactoria para el Valencia y Parejo. La prensa inglesa publicó que el Southampton quiere al centrocampista, pero no hay propuesta formal. Pese a la situación, el club no va a aceptar cualquier cantidad para desprenderse de Parejo, con contrato en Mestalla hasta 2020 y una de las fichas -2,5 millones al año- más altas de la plantilla.