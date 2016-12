En Barcelona dan por hecho el fichaje de Cancelo para verano

El futuro de Joao Cancelo cada vez parece más cerca del Barcelona. Según el diario 'Sport', el club azulgrana ya ha alcanzado un acuerdo para el fichaje del futbolista de cara a la próxima temporada. El Barça siempre ha estado interesado en el lateral del Valencia, que según esa información ficharía por el conjunto culé por unos 30 millones de euros y firmaría un contrato para los próximos cinco años.

El 13 de diciembre, Joao Cancelo pidió entrevistarse con Jesús García Pitarch para conocer qué planes tenía el Valencia respecto a su futuro. El director deportivo le trasladó que no iba a salir en este mercado de invierno y Cancelo, del mismo modo, le dijo que él estaba muy comprometido con el Valencia y acataba la decisión del club para quedarse, como mínimo, hasta final de temporada. «Joao Cancelo ha dicho que no se quiere ir. Su comportamiento y el de su agente -Jorge Mendes- está siendo de gran respeto», destacó tres días después García Pitarch en la rueda de prensa que ofreció en Mestalla junto a Layhoon Chan. En esa misma comparecencia, sin embargo, el director deportivo no quiso garantizar que Cancelo no se marcharía al Barça en verano: «No tengo una bola de cristal, ya veremos lo que ocurre. De momento Cancelo no se mueve del Valencia».

El luso, ahora internacional absoluto, llegó al club de Mestalla por 15 millones de euros y es el jugador por el que más dinero puede recaudar el Valencia en caso de venderlo. En la información de 'Sport' se da por hecho que Jorge Mendes ha negociado directamente el traspaso de Cancelo a la entidad azulgrana.