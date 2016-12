Pequeño parón por Zaza, el delantero de consenso

Las tiranteces entre Prandelli y García Pitarch a raíz de las negociaciones por Nemanja Maksimovic nada tienen que ver con el consenso que existe sobre la figura de Simone Zaza. Si a Prandelli el centrocampista serbio le parece demasiado joven para asumir un papel protagonista en el Valencia desde ya, al técnico sí le convence plenamente la incorporación de Zaza, un delantero que conoce a la perfección y que tiene muchos números de acabar llegando al Valencia.

El delantero no va a seguir en el West Ham, donde juega cedido desde el verano por la Juventus, y García Pitarch está negociando a varias bandas para conseguir a Zaza. Según fuentes consultadas ayer por este periódico, las conversaciones han entrado en una fase de parón pero sigue existiendo la sensación de que Zaza finalmente recalará en Mestalla durante el mercado de invierno. El primer escollo lo representa el dinero que el West Ham pagó a la Juventus por la cesión. Los ingleses desembolsaron cinco millones de euros y quieren recuperar la mitad de esa cantidad ya que Zaza no ha cuajado en la Premier y regresa a la Juventus.

Los italianos, en este sentido, no tienen responsabilidad alguna, pero están dispuestos a negociar con el Valencia porque Zaza no cuenta en los planes Massimiliano Allegri. En una reunión en Londres, García Pitarch ya trasladó a responsables de West Ham y Juventus la postura e intención del Valencia y ahora se está a la espera de una respuesta definitiva. El club de Mestalla pelea para que no se incluya una opción de compra obligatoria, y si se van limando esas diferencias, Zaza jugará en el Valencia (al menos hasta junio) porque el delantero ve con buenos ojos jugar en la Liga. La intención, si se puede avanzar en los próximos días, es que Zaza se incorpore lo antes posible a la disciplina blanquinegra para facilitar su adaptación y que Prandelli cuente cuanto antes con él.