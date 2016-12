Mestalla bailó la lambada

En el verano de 1989 se abrieron enormes expectativas por Mestalla. Después de seis años de ausencia, el Valencia regresaba a Europa. La plantilla estaba dirigida por Víctor Espárrago que había dotado al equipo de un estilo competitivo. Su juego desprendía una gran solidez basada, fundamentalmente, en su solvencia defensiva. El portero Ochotorena, en su primera campaña como valencianista, conquistó el trofeo Ricardo Zamora. Después de acabar en tercera posición en la Liga 88-89 se hizo necesario reforzar el plantel que iba a afrontar tres competiciones con la máxima ambición.

La afición esperaba, sobre todo, mejores prestaciones ofensivas. Ese verano se celebraba en Brasil la Copa América de fútbol conquistada por los anfitriones con la pareja Bebeto-Romario en la delantera como principal referente. También brilló la selección uruguaya de Rubén Sosa y un jovencísimo Daniel Fonseca. Ambos fueron objetivo del Valencia, el Principito había jugado en el Zaragoza y Fonseca terminó rompiendo el acuerdo para irse al fútbol italiano cuando todo parecía hecho -llegó a presenciar el trofeo Naranja- pero su representante Paco Casal exigía una comisión desproporcionada que fue rechazada.

Roberto Gil, secretario técnico del club y hombre de confianza del presidente Arturo Tuzón, viajó a Brasil y fichó a un jugador poco conocido que militaba en el San José, un conjunto de segunda fila. Toni era el nombre de guerra futbolístico de Antonio José Gomes de Matos. Su llegada no acabó de contentar al valencianismo que esperaba una incorporación de mayor renombre para reemplazar al mexicano Lucho Flores tras su pobre rendimiento y consiguiente salida. Con Eloy Olaya como titular indiscutible se buscaba un complemento que aportara mayor capacidad rematadora. Ese hombre sería Lubo Penev, fichado poco después, y cuyo debut se produjo con la campaña 89-90 ya en marcha.

Toni era más trabajador que goleador y su primer tanto tuvo un especial significado puesto que abrió el marcador ante el Victoria de Bucarest en el choque del retorno valencianista a los torneos continentales. Aquel fue, por añadidura, el primer partido del Valencia televisado en directo por Canal Nou cuando las emisiones del canal autonómico todavía se hallaban en período de pruebas. Los de Mestalla se impusieron por 3-1 y en la vuelta empataron a uno para certificar su clasificación. En Bucarest volvió a marcar Toni, pero su caudal anotador en la Liga no satisfizo las necesidades de un equipo que permaneció invicto quince jornadas consecutivas y que acabó subcampeón.

El Valencia encaró la Copa del Rey con ánimo de desquite puesto que llevaba una década sin alzar el título y en la campaña anterior había caído eliminado de forma dolorosa contra el Racing de Santander, por entonces en segunda división, al perder en Mestalla por 2-3 cuando el equipo de Espárrago había arrancado un empate a cero en El Sardinero y llevaba el partido de casa encarrilado con un 2-1 que se evaporó en pocos minutos.

El sorteo deparó que la primera eliminatoria iba a enfrentar al Valencia con el Celta, club que esa temporada acabó bajando a segunda división después de cuatro cambios en el banquillo. Cuando el Valencia recibió a los vigueses el 22 de noviembre del 89 acumulaba demasiados empates en la Liga pero apuntaba una progresión imparable.

Aquella noche de Santa Cecilia emergió la figura de Toni de forma sorprendente. En la portería céltica se alineaba Maté, el mismo que diez años antes había recibido el inolvidable segundo gol de Mario Kempes en la final ante el Real Madrid celebrada en el Vicente Calderón. El partido con los gallegos había llegado al descanso sin goles y hasta bien entrada la segunda parte no se alteró el resultado inicial. Fernando Gómez puso en ventaja al Valencia cuando faltaban veinte minutos para la conclusión. Nadie podía sospechar lo que vendría a continuación. Cuatro goles de Toni en un cuarto de hora que sentenciaron la eliminatoria. De ese póker destacó por su belleza el primero después de un potente disparo desde lejos tras una brillante acción individual y que fue el prólogo de un recital que continuó apenas tres minutos después con el segundo tanto del brasileño tras combinar con Fernando. La noche se entonaba.

Con el campo mojado por la lluvia, una imprecisión en el saque del portero visitante sirvió en bandeja el balón a Toni que no desaprovechó el regalo y batió de nuevo la portería de los de Balaídos mientras la grada empezaba a corear su nombre a ritmo de lambada, un tema musical de origen brasileño que se puso de moda en esa época, poco antes de la guinda. En la prolongación el colegiado señaló un penalti que, a petición del respetable, lanzó el gran protagonista para establecer el 5-0 definitivo. Aquella catarata goleadora ya no se volvió a repetir. Toni solo fue capaz de marcar en ese ejercicio una vez por partida doble en el triunfo liguero ante el Rayo Vallecano por 4-1. El Valencia alcanzó las semifinales ante el Barça tras apear en cuartos al Zaragoza del paraguayo Chilavert por penaltis en un desenlace no apto para cardíacos en Mestalla.