Los fichajes se hielan en la primera vuelta

valencia. El Valencia ya está metido de lleno en la dinámica del mercado de invierno. Se abren las compuertas dentro de ocho días y el conjunto blanquinegro está obligado a acertar. Los primeros movimientos referentes a este mercado han traído consigo diversas tensiones entre Cesare Prandelli y Jesús García Pitarch. Las pullas que el entrenador no ha dudado lanzar en público a algunas de las operaciones no han sentado demasiado bien en la cúpula del Valencia. Aún queda demasiado por pasar hasta el 31 de enero teniendo en cuenta que las necesidades del equipo van por un lado, las preferencias de técnico y director deportivo no comulgan demasiado y la economía del club no está ni mucho menos para lanzar cohetes.

En cualquier caso y llegados a este punto, además de ser certeros con los fichajes de invierno es obligado echar la vista atrás. ¿Qué han ofrecido los refuerzos del mercado estival? Entonces incorporó el Valencia a siete futbolistas -ocho, contando con el regreso de Fede Cartabia- y lo cierto es que aunque la mayoría ha acumulado muchos minutos de juego, el aterrizaje en el club de Garay, Nani, Suárez y compañía no han elevado el nivel de la pasada campaña. De hecho, el Valencia está en una situación tan crítica que ya nadie recuerda el objetivo inicial -jugar en Champions- porque la misión más inmediata es la de salvar la categoría.

El fichaje más caro del verano llegó a última hora Jorge Mendes mediante. Ezequiel Garay, objeto de deseo durante varios años, aceptó una rebaja en el sueldo para dejar la fría Rusia y regresar a la Liga. El argentino era necesario para paliar la salida de Mustafi y el Valencia pagó 22 millones. Tampoco nadie se echó las manos a la cabeza porque Garay, internacional y con una trayectoria que incluye Real Madrid, Benfica o Zenit, era una de las mejores opciones del mercado. Cuando ha estado sano, Garay ha sido insustituible, pero las lesiones han dejado al Valencia desprovisto de su a priori central de más garantías durante mucho tiempo. El argentino ha jugado ocho partidos (un gol, en el debut) pero se echa en falta su liderazgo. Muchos entendieron la llegada de Garay como el camino más corto para disfrutar de algo similar a Otamendi, tan añorado, pero ni de lejos el argentino ha conseguido asumir el papel de líder que sí supo su compatriota en la 2014-2015.

Quizás aterrizó Eliaquim Mangala entre más dudas de la afición y el francés sí ha estado más cerca de su mejor nivel. Cono Garay, Mangala es imprescindible y ha dado síntomas de compromiso (forzó para jugar en San Sebastián aunque no llegó a tiempo) dentro y fuera del césped. Mangala, cedido por el Manchester City, ha cumplido, al igual que Martín Montoya.

El catalán es otro fijo en los planes de Cesare Prandelli. Lleva el ex del Barcelona 14 partidos (1.102 minutos) y por lo que se vio en la Copa del Rey será difícil que salga de las alineaciones al menos en los próximos encuentros. Si el entrenador elige a Cancelo para el carril derecho, Montoya tendrá hueco en el izquierdo porque Prandelli no está contando con Gayà. «Ha sido de los mejores», dijo el técnico sobre el catalán tras el duelo ante el Leganés. Montoya no tiene la lucidez de Cancelo ni Gayà cuando se incorpora al ataque, pero está cumpliendo en labores defensivas.

Junto a Garay, la gran esperanza del Valencia este verano se llamó Luis Nani. El portugués aterrizó como la nueva estrella blanquinegra, justo después de ganar la Eurocopa con Portugal. 8,5 millones pagó el Valencia por Nani. El jugador aterrizó en el 'stage' de Inglaterra rodeado por ese aura de estrella, pero salvo alguna excepción no ha conseguido brillar. A Nani se le presuponía un desequilibrio en ataque que no está aportando. Ha marcado el portugués dos goles en 12 partidos, en estos momentos se encuentra lesionado e intentará volver el 9 de enero contra Osasuna. Tampoco es que Munir El Haddadi haya conseguido responder como el «nuevo nueve» que el Valencia vendió para paliar la marcha de Alcácer. Munir lleva tres goles en 15 partidos y muchos de ellos los ha jugado pegado a la banda derecha, fuera de su hábitat natural.

Suárez, indefinido

Estaba completamente convencido Pako Ayestarán de que el mejor sistema para la plantilla construida en verano era el 4-3-3 y Mario Suárez, dentro de esa idea, tenía un puesto casi garantizado. Así ha sido y el madrileño es el que más juega (1.247) de todos los fichajes, así como el máximo goleador (3) junto a Munir pese a que no es su cometido. El problema de Suárez es que no ha destacado ni como destructor ni como creador, un mal que también ha perseguido a Medrán, aunque en el caso del ex del Getafe se tiene más paciencia por su juventud. El 'octavo pasajero' del verano es Cartabia, que volvió del Dépor. Seis meses después, puede acabar realizando el camino inverso para volver a Riazor.